SILVER_UA написав:имхо идиотизм сейчас рассказывать, что когда банк предоставляет на 90% не работающую повышенную категорию, тем более в таком явном виде, как будто автобусные билеты у Нас в стране продают в табачных и других киосках как за границей, это вполне себе нормальный подход.
Еще раз - просто факты - если Вы имеете негативный опыт - не удостоверились предварительно какой в кассе на автовокзале МСС и купили билеты по полной - банк не виноват. Если другой банк настроил так МСС у своего клиента - банк тоже не виноват. Исправлять все "неправильные" МСС у всех клиентов Украины (и мира) банк не может и не должен - это не его функция. МСС кстати может с точки зрения обслуживающего банка и быть правильным - он просто выдавался на организацию, у которой кроме всего прочего есть и грузоперевозки и возможно они имеют даже более значимый удельный вес в их деятельности - тогда и вовсе никто ничего менять не станет даже по запросу Ген-сека ООН. Ведь МСС изначально вводились ради статистики и то что банки стали к ним привязывать "плюшки" - чисто инициатива банков и их добрая воля и "дополнительное благо". То что Вы пишете, что якобы банк дает на 90% неработающую категорию - не согласен в принципе. Вы просто купили билеты не там, ориентировались на вывеска "автовокзал" и Вам не повезло, что там терминал был получен "грузоперевозочной" компанией. Я к примеру несколько раз покупал билеты через интернет в эколайн (автолюкс) - все работало четко и корректно. Поэтому для меня эта категория на 100% работающая. Поэтому если не устраивает как работает кишмиш-программа - не надо нервничать - просто откажитесь и пользуйтесь другой. Неправильный МСС - это ИМХО слишком никчемный факт, чтобы из-за него шум поднимать
в обратную сторону тоже "работают" анализируют сетевые "виномаркеты" - которые у них НЕ виномаркеты анализируют жд которые по их логике НЕ жд анализируют автобусы которые по их логике НЕ автобусы т.е. - покупка в таких точках (НЕ) - с большой долей вероятности приведёт к повышеной категории в профилном кэшбеке т.е. - SILVER_UA в следующий раз с большой долей вероятности опять получит "Автобусы" и так будет до тех пор пока он не начнёт пользоваться тем что в понимании Аллы - Автобусы. пользуйтесь)))
Alfa_Bank Уважаемый представитель! Напомните, пожалуйста. Заканчивается вклад в валюте. За сколько времени до его окончания нужно заказать средства, чтоб получить в день окончания? И как это можно сделать (кроме звонка на городской номер горячей линии)? Например, через Чат в Приложении можно? И заказ можно сделать на любое отделение (не только обслуживающее)? Спасибо!
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Flamingo написав:Неправильный МСС - это ИМХО слишком никчемный факт, чтобы из-за него шум поднимать
еще раз. Категория называется АВТОБУСНЫЕ КАССЫ 99% людей воспринимает это как именно касса в помещении автовокзала, потому что до этих пор кроме таких касс в живую билеты на автобусы больше нигде не продают. Дальше оказывается, что 90% таких касс в какой-то области Украины вовсе и не кассы с точки зрения Альфабанка. Есть подозрение, что даже не в одной области, а по всей Украине. Зачем нахлобучивать 90% клиентов ? Это же не 10% как с твоим зоомагазином.
Востаннє редагувалось SILVER_UA в Пон 09 гру, 2019 15:57, всього редагувалось 1 раз.
Annet_ написав:Alfa_Bank Уважаемый представитель! Напомните, пожалуйста. Заканчивается вклад в валюте. За сколько времени до его окончания нужно заказать средства, чтоб получить в день окончания? И как это можно сделать (кроме звонка на городской номер горячей линии)? Например, через Чат в Приложении можно? И заказ можно сделать на любое отделение (не только обслуживающее)? Спасибо!
Добрый день. Заказать можно в чате на любое отделение. При обращении до 12:00 рабочего дня, заказываем на второй рабочий день, после 12:00 - на третий рабочий день.