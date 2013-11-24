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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 гру, 2019 19:07
Вкладчик1234 написав:
Но по-моему, у альфы самый отмороженный кешбек (даже после упрощений ребусов с высчитыванием сумм)
Называть систему плюшек каждого конкретного банка безусловно каждый может как хочет, кто-то скажет "сложный", кто-то "отмороженный", а кому-то может это и "интересно". Мне тоже не нравятся "сложности" местных плюшек, но я кроме прочего оцениваю их еще и по каким-то количественным и качественным показателям. И вот по ним получается, что в этом году из 6 основных получаемых банковских кишмышей Алкин занимает почетное 3 место уступая только Симе и Тасе.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 19:24
Максимка в Сільповському мастерпасі нормально працює? Чи вважає цю операцію "ризикованою"?
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Додано: Пон 09 гру, 2019 19:35
Кочевник написав:
Максимка в Сільповському мастерпасі нормально працює? Чи вважає цю операцію "ризикованою"?
Ультра нормально! Максимку не пробовал из-за бессмысленности сего действа.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 19:41
Кочевник написав:
Максимка в Сільповському мастерпасі нормально працює?
Нормально, як і екомакс
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 09 гру, 2019 20:57
Кто пользовался пополнение в терминале 0%?
в 16:30 пополнил для пробы две карты и тишина...
у всех так?
В рекламе написано - доступны через несколько секунд Альфа-Банк Україна врахував побажання клієнтів та скасував плату за послугу поповнення готівкою кредитних та дебетових карток. Відтепер поповнення кредитних та дебетних карток у терміналах мереж EasyPay та City24 здійснюється безкоштовно.
Крім того, суттєво спростилася процедура поповнення картки. Для здійснення зарахування достатньо ввести у терміналі лише номер картки, та кошти будуть доступні на картці за декілька секунд. Однак, важливо знати, що фактичне зарахування коштів на поточний рахунок відбудеться наступного робочого дня.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 21:09
Andi_30 написав:
Кто пользовался пополнение в терминале 0%?
Ветку значит не читаете:viewtopic.php?p=4812137#p4812137
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Додано: Пон 09 гру, 2019 21:47
Спасибо, буду стучать в чат.
Очень много пишут, читаю частями
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Andi_30
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