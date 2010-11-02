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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7934793579367937

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 08:46

  Andi_30 написав:Кто пользовался пополнение в терминале 0%?
в 16:30 пополнил для пробы две карты и тишина... :(
у всех так?
В рекламе написано - доступны через несколько секунд :mrgreen:

Альфа-Банк Україна врахував побажання клієнтів та скасував плату за послугу поповнення готівкою кредитних та дебетових карток. Відтепер поповнення кредитних та дебетних карток у терміналах мереж EasyPay та City24 здійснюється безкоштовно.

Крім того, суттєво спростилася процедура поповнення картки. Для здійснення зарахування достатньо ввести у терміналі лише номер картки, та кошти будуть доступні на картці за декілька секунд. Однак, важливо знати, що фактичне зарахування коштів на поточний рахунок відбудеться наступного робочого дня.

Добрый день. Если не получится с чатом, пишите в личку. Проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 08:56

  demichh написав:Перевыпустил карту в Максимум 2.0 . Остались 2 допкарты. Их нужно закрывать (и перевыпускать) или всем скопом эти 3 карты переместятся в новый тарифный план?

Добрый день. При таком переходе допки не нужно закрывать. Но забрать и активировать новую карту нужно до билинга, т.к. тариф меняется в билинг.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7711
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 09:49

Позвонили с приглашением оформить кредитку Максимум
почитал бегло ветку, разные версии.. 2.0

Что за продукт?
Какие то подводные камни есть, абонплата, страховки?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 09:55

  emeta написав:Позвонили с приглашением оформить кредитку Максимум
почитал бегло ветку, разные версии.. 2.0

Что за продукт?
Какие то подводные камни есть, абонплата, страховки?

Добрый день. Вот тарифы - https://alfabank.ua/storage/image-storage/2019/11/28/49/source/kreditna-kartka-maksimum-20_1574959054.pdf. Есть две страховки - от несчастного случая (1% в месяц от суммы задолженности на расчетную дату) и фин.рисков (0.1% в месяц от суммы кредитного лимита).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 10:15

Re: Альфа-Банк

Ох!

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И так всё утро.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 10:44

Re: Альфа-Банк

Щось у Альфи курс по картках зовсім негуманний:
USD Купівля - 23.40, Продаж - 24.15
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 10:55

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Но забрать и активировать новую карту нужно до билинга, т.к. тариф меняется в билинг.
РД — 2 число, на руках карта с тарифом "Максимум". До РЛ будет произведен перевыпуск текущей карты для изменения тарифа на "Максимум 2.0", как Вы советовали ранее (старую карту аннулируют).

Теперь вопрос. При наличии задолженности, которая сформировалась со 2 декабря, в день биллинга будет списана РКО 60 грн? Или система сначала снимет РКО по старому тарифу, а потом сменит тариф на карте?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:02

  Alfa_Bank написав: Есть две страховки - от несчастного случая (1% в месяц от суммы задолженности на расчетную дату) и фин.рисков (0.1% в месяц от суммы кредитного лимита).

Уважаемый представитель!
Я вчера после перевыпуска и активации карты в тарифе Максимум 2.0 позвонил на ГЛ и попросил отключить страховки, в случае если они переподключились, на что получил ответ, что в следующую РД у меня обязательно эти страховки должны один раз списаться, а после этого их можно будет отключить. Так ли это? С "несчастным случаем" не проблема - на карте - свои (выплатили рефералку). А вот платить 55 грн. "за риски" при фактическом отсутствии этих самых рисков как-то не хочеЦЦа ;(
Flamingo
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