Andi_30 написав:Кто пользовался пополнение в терминале 0%? в 16:30 пополнил для пробы две карты и тишина... у всех так? В рекламе написано - доступны через несколько секунд
Альфа-Банк Україна врахував побажання клієнтів та скасував плату за послугу поповнення готівкою кредитних та дебетових карток. Відтепер поповнення кредитних та дебетних карток у терміналах мереж EasyPay та City24 здійснюється безкоштовно.
Крім того, суттєво спростилася процедура поповнення картки. Для здійснення зарахування достатньо ввести у терміналі лише номер картки, та кошти будуть доступні на картці за декілька секунд. Однак, важливо знати, що фактичне зарахування коштів на поточний рахунок відбудеться наступного робочого дня.
Добрый день. Если не получится с чатом, пишите в личку. Проверю.
Alfa_Bank написав:Но забрать и активировать новую карту нужно до билинга, т.к. тариф меняется в билинг.
РД — 2 число, на руках карта с тарифом "Максимум". До РЛ будет произведен перевыпуск текущей карты для изменения тарифа на "Максимум 2.0", как Вы советовали ранее (старую карту аннулируют).
Теперь вопрос. При наличии задолженности, которая сформировалась со 2 декабря, в день биллинга будет списана РКО 60 грн? Или система сначала снимет РКО по старому тарифу, а потом сменит тариф на карте?
Alfa_Bank написав: Есть две страховки - от несчастного случая (1% в месяц от суммы задолженности на расчетную дату) и фин.рисков (0.1% в месяц от суммы кредитного лимита).
Уважаемый представитель! Я вчера после перевыпуска и активации карты в тарифе Максимум 2.0 позвонил на ГЛ и попросил отключить страховки, в случае если они переподключились, на что получил ответ, что в следующую РД у меня обязательно эти страховки должны один раз списаться, а после этого их можно будет отключить. Так ли это? С "несчастным случаем" не проблема - на карте - свои (выплатили рефералку). А вот платить 55 грн. "за риски" при фактическом отсутствии этих самых рисков как-то не хочеЦЦа ;(