Альфа-Банк Україна врахував побажання клієнтів та скасував плату за послугу поповнення готівкою кредитних та дебетових карток. Відтепер поповнення кредитних та дебетних карток у терміналах мереж EasyPay та City24 здійснюється безкоштовно.



Крім того, суттєво спростилася процедура поповнення картки. Для здійснення зарахування достатньо ввести у терміналі лише номер картки, та кошти будуть доступні на картці за декілька секунд. Однак, важливо знати, що фактичне зарахування коштів на поточний рахунок відбудеться наступного робочого дня.

Кто пользовался пополнение в терминале 0%?в 16:30 пополнил для пробы две карты и тишина...у всех так?В рекламе написано - доступны через несколько секунд