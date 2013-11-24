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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7936793779387939>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:25

  Alfa_Bank написав:
  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Но забрать и активировать новую карту нужно до билинга, т.к. тариф меняется в билинг.
РД — 2 число, на руках карта с тарифом "Максимум". До РЛ будет произведен перевыпуск текущей карты для изменения тарифа на "Максимум 2.0", как Вы советовали ранее (старую карту аннулируют).

Теперь вопрос. При наличии задолженности, которая сформировалась со 2 декабря, в день биллинга будет списана РКО 60 грн? Или система сначала снимет РКО по старому тарифу, а потом сменит тариф на карте?

Добрый день. На уточнении.

Если получите и активируете карту до РД, то РКО не спишется.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:58

Re: Альфа-Банк

  Water написав: Вчера заправился у Glusco на 966 гривен и снова драсте,
Давайте что-то решать.


Рішення просте - перейдіть на нормальні заправки!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:13

  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:Alfa_Bank
Прошу ответить - правильно ли я понял про Максимум 2.0:

1. Если клиент ничего не будет делать, то в ближайшую дату замены карты по сроку обычный тариф поменяется на 2.0 автоматически?

2. Все новые клиенты сейчас получают только 2.0?

Добрый день. Да и да.


А чому не можна старі Максимуми без зайвих рухів перевести в новий тариф?!
Як вияв лояльності і турботи про клієнтів ;)
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:15

  V2 написав:А чому не можна старі Максимуми без зайвих рухів перевести в новий тариф?!
Як вияв лояльності і турботи про клієнтів ;)

Доброго дня. Питання риторичне. Так вирішили...
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:30

Добрый день. По поводу 200грн. за друга.
Завтра месяц с момента первой операции, это нормально что никуда еще по 200 не капнуло?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:40

  balbesik написав:Добрый день. По поводу 200грн. за друга.
Завтра месяц с момента первой операции, это нормально что никуда еще по 200 не капнуло?

Добрый день. Выплата на протяжении 31 дня от момента списания операции.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:24

  Flamingo написав:
  Alfa_Bank написав: Есть две страховки - от несчастного случая (1% в месяц от суммы задолженности на расчетную дату) и фин.рисков (0.1% в месяц от суммы кредитного лимита).

Уважаемый представитель!
Я вчера после перевыпуска и активации карты в тарифе Максимум 2.0 позвонил на ГЛ и попросил отключить страховки, в случае если они переподключились, на что получил ответ, что в следующую РД у меня обязательно эти страховки должны один раз списаться, а после этого их можно будет отключить. Так ли это? С "несчастным случаем" не проблема - на карте - свои (выплатили рефералку). А вот платить 55 грн. "за риски" при фактическом отсутствии этих самых рисков как-то не хочеЦЦа ;(

У ваших собеседников фантазия побогаче. У меня было проще: "страховка не была отключена, и сумма списалась. Почему - мы не знаем, давайте ещё раз отключим".
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:35

Alfa_Bank

Может активироваться НС, эту страховку можно отключить на следующий рабочий день после биллинга.

А по этой страховке ничего не спишется в день биллинга? Или
Нужно в 0 вывести карту?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:40

  balbesik написав:Добрый день. По поводу 200грн. за друга.
Завтра месяц с момента первой операции, это нормально что никуда еще по 200 не капнуло?

Добрый день. Выплата в течение 31 дня после проведения операции по счету.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:43

  demichh написав:
Может активироваться НС, эту страховку можно отключить на следующий рабочий день после биллинга.

А по этой страховке ничего не спишется в день биллинга? Или
Нужно в 0 вывести карту?

Добрый день. Нужно вывести в ноль. Если страховка подключена, то будет списание при наличии задолженности в РД.
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