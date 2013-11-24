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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2019 11:25
Alfa_Bank написав: MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Но забрать и активировать новую карту нужно до билинга, т.к. тариф меняется в билинг.
РД — 2 число, на руках карта с тарифом "Максимум". До РЛ будет произведен перевыпуск текущей карты для изменения тарифа на "Максимум 2.0", как Вы советовали ранее (старую карту аннулируют).
Теперь вопрос. При наличии задолженности, которая сформировалась со 2 декабря, в день биллинга будет списана РКО 60 грн? Или система сначала снимет РКО по старому тарифу, а потом сменит тариф на карте?
Добрый день. На уточнении.
Если получите и активируете карту до РД, то РКО не спишется.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 11:58
Water написав:
Вчера заправился у Glusco на 966 гривен и снова драсте,
Давайте что-то решать.
Рішення просте - перейдіть на нормальні заправки!
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Додано: Вів 10 гру, 2019 12:13
Alfa_Bank написав: Vorlon написав:Alfa_Bank
Прошу ответить - правильно ли я понял про Максимум 2.0:
1. Если клиент ничего не будет делать, то в ближайшую дату замены карты по сроку обычный тариф поменяется на 2.0 автоматически?
2. Все новые клиенты сейчас получают только 2.0?
Добрый день. Да и да.
А чому не можна старі Максимуми без зайвих рухів перевести в новий тариф?!
Як вияв лояльності і турботи про клієнтів
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Додано: Вів 10 гру, 2019 12:15
V2 написав:
А чому не можна старі Максимуми без зайвих рухів перевести в новий тариф?!
Як вияв лояльності і турботи про клієнтів
Доброго дня. Питання риторичне. Так вирішили...
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Додано: Вів 10 гру, 2019 12:30
Добрый день. По поводу 200грн. за друга.
Завтра месяц с момента первой операции, это нормально что никуда еще по 200 не капнуло?
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balbesik
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Додано: Вів 10 гру, 2019 12:40
balbesik написав:
Добрый день. По поводу 200грн. за друга.
Завтра месяц с момента первой операции, это нормально что никуда еще по 200 не капнуло?
Добрый день. Выплата на протяжении 31 дня от момента списания операции.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 13:24
Flamingo написав: Alfa_Bank написав:
Есть две страховки - от несчастного случая (1% в месяц от суммы задолженности на расчетную дату) и фин.рисков (0.1% в месяц от суммы кредитного лимита).
Уважаемый представитель!
Я вчера после перевыпуска и активации карты в тарифе Максимум 2.0 позвонил на ГЛ и попросил отключить страховки, в случае если они переподключились, на что получил ответ, что в следующую РД у меня обязательно эти страховки должны один раз списаться, а после этого их можно будет отключить. Так ли это? С "несчастным случаем" не проблема - на карте - свои (выплатили рефералку). А вот платить 55 грн. "за риски" при фактическом отсутствии этих самых рисков как-то не хочеЦЦа ;(
У ваших собеседников фантазия побогаче. У меня было проще: "страховка не была отключена, и сумма списалась. Почему - мы не знаем, давайте ещё раз отключим".
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M-Audio
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Додано: Вів 10 гру, 2019 13:35
Может активироваться НС, эту страховку можно отключить на следующий рабочий день после биллинга.
А по этой страховке ничего не спишется в день биллинга? Или
Нужно в 0 вывести карту?
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demichh
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Додано: Вів 10 гру, 2019 13:40
balbesik написав:
Добрый день. По поводу 200грн. за друга.
Завтра месяц с момента первой операции, это нормально что никуда еще по 200 не капнуло?
Добрый день. Выплата в течение 31 дня после проведения операции по счету.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 13:43
demichh написав:
Может активироваться НС, эту страховку можно отключить на следующий рабочий день после биллинга.
А по этой страховке ничего не спишется в день биллинга? Или
Нужно в 0 вывести карту?
Добрый день. Нужно вывести в ноль. Если страховка подключена, то будет списание при наличии задолженности в РД.
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