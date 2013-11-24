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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7936793779387939

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:49

Вопрос к представителю банка.

Уважаемая Alfa_bank!
У меня лежит неактивированная карта (просто лишнюю перевыпустили) "Максимум".
А никак нельзя ее (неактивированную!) перевести в тариф "Максимум 2.0", чтобы не перевыпускать карты, которые получены буквально месяц-два назад?

Или надо обязательно эти под нож, а заказывать перевыпуск новой?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:50

  Искатель написав:Вопрос к представителю банка.

Уважаемая Alfa_bank!
У меня лежит неактивированная карта (просто лишнюю перевыпустили) "Максимум".
А никак нельзя ее (неактивированную!) перевести в тариф "Максимум 2.0", чтобы не перевыпускать карты, которые получены буквально месяц-два назад?

Или надо обязательно эти под нож, а заказывать перевыпуск новой?

Искатель, добрый день. Нельзя, к сожалению. Надо перевыпускать.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7720
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 14:05

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Вопрос к представителю банка.

Уважаемая Alfa_bank!
У меня лежит неактивированная карта (просто лишнюю перевыпустили) "Максимум".
А никак нельзя ее (неактивированную!) перевести в тариф "Максимум 2.0", чтобы не перевыпускать карты, которые получены буквально месяц-два назад?

Или надо обязательно эти под нож, а заказывать перевыпуск новой?

Искатель, добрый день. Нельзя, к сожалению. Надо перевыпускать.


В таком случае передайте Вашим маркетологам, что они ... не очень умные люди. Если цель этого "перформанса" - просто подловить тех, кто не будет знать о новшестве и продолжать платить 60 грн ежемесячно, то это мелко и мелочно. И работает не на авторитет банка.
Я б уволил нафиг, однозначно, за такое.
Искатель
 
Повідомлень: 3273
З нами з: 22.02.16
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1219 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 14:11

  Искатель написав:В таком случае передайте Вашим маркетологам, что они ... не очень умные люди. Если цель этого "перформанса" - просто подловить тех, кто не будет знать о новшестве и продолжать платить 60 грн ежемесячно, то это мелко и мелочно. И работает не на авторитет банка.
Я б уволил нафиг, однозначно, за такое.

:roll: :?
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7720
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 667 раз.
 
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  #<1 ... 7936793779387939
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