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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:49
Вопрос к представителю банка.
Уважаемая Alfa_bank!
У меня лежит неактивированная карта (просто лишнюю перевыпустили) "Максимум".
А никак нельзя ее (неактивированную!) перевести в тариф "Максимум 2.0", чтобы не перевыпускать карты, которые получены буквально месяц-два назад?
Или надо обязательно эти под нож, а заказывать перевыпуск новой?
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Додано: Вів 10 гру, 2019 13:50
Искатель написав:
Вопрос к представителю банка.
Уважаемая Alfa_bank!
У меня лежит неактивированная карта (просто лишнюю перевыпустили) "Максимум".
А никак нельзя ее (неактивированную!) перевести в тариф "Максимум 2.0", чтобы не перевыпускать карты, которые получены буквально месяц-два назад?
Или надо обязательно эти под нож, а заказывать перевыпуск новой?
Искатель, добрый день. Нельзя, к сожалению. Надо перевыпускать.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 10 гру, 2019 14:05
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
Вопрос к представителю банка.
Уважаемая Alfa_bank!
У меня лежит неактивированная карта (просто лишнюю перевыпустили) "Максимум".
А никак нельзя ее (неактивированную!) перевести в тариф "Максимум 2.0", чтобы не перевыпускать карты, которые получены буквально месяц-два назад?
Или надо обязательно эти под нож, а заказывать перевыпуск новой?
Искатель, добрый день. Нельзя, к сожалению. Надо перевыпускать.
В таком случае передайте Вашим маркетологам, что они ... не очень умные люди. Если цель этого "перформанса" - просто подловить тех, кто не будет знать о новшестве и продолжать платить 60 грн ежемесячно, то это мелко и мелочно. И работает не на авторитет банка.
Я б уволил нафиг, однозначно, за такое.
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Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7720
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 667 раз.
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