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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7937793879397940

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 14:37

  V2 написав:
  Water написав: Вчера заправился у Glusco на 966 гривен и снова драсте,
Давайте что-то решать.

Рішення просте - перейдіть на нормальні заправки!

Нормальні це які?

Спасибо представителю банка, сумма орехов от 22 октября появилась на ореховом счету.
Жду орехов от 4 декабря в сумме 96.60 орх.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 15:05

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  MASolomko написав:РД — 2 число, на руках карта с тарифом "Максимум". До РЛ будет произведен перевыпуск текущей карты для изменения тарифа на "Максимум 2.0", как Вы советовали ранее (старую карту аннулируют).

Теперь вопрос. При наличии задолженности, которая сформировалась со 2 декабря, в день биллинга будет списана РКО 60 грн? Или система сначала снимет РКО по старому тарифу, а потом сменит тариф на карте?

Добрый день. На уточнении.

Если получите и активируете карту до РД, то РКО не спишется.

Добрый день! Задал только что абсолютно тот же вопрос поддержке в чате (оператор Ника). Получил прямо противоположный ответ - "тарифы по карте сменяются на следующий день от РД, поэтому в ближайшую дату РКО спишется, а дальше начнёт действовать тариф Максимум 2.0 без списания РКО". Сослался на Ваш ответ (который давался не мгновенно, а, по всей видимости, после внутренней консультации) и попросил уточнить его правильность.
Окончательный и уверенный ответ поддержки - при наличии задолженности РКО 60 грн. таки БУДЕТ СПИСАНА в первую (после получения и активации новой, перевыпущенной карты) РД.
Похоже, что "сотрудники ответственного подразделения", давая в один и тот же день противоположные ответы на один и тот же вопрос, либо норовят окончательно запутать клиентов банка, либо сами не очень разбираются в мутно сформулированных правилах смены тарифного плана :oops: .
Просьба всё же "расставить все точки над i".
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 15:10

  Doubting Thomas написав:Добрый день! Задал только что абсолютно тот же вопрос поддержке в чате (оператор Ника). Получил прямо противоположный ответ - "тарифы по карте сменяются на следующий день от РД, поэтому в ближайшую дату РКО спишется, а дальше начнёт действовать тариф Максимум 2.0 без списания РКО". Сослался на Ваш ответ (который давался не мгновенно, а, по всей видимости, после внутренней консультации) и попросил уточнить его правильность.
Окончательный и уверенный ответ поддержки - при наличии задолженности РКО 60 грн. таки БУДЕТ СПИСАНА в первую (после получения и активации новой, перевыпущенной карты) РД.
Похоже, что "сотрудники ответственного подразделения", давая в один и тот же день противоположные ответы на один и тот же вопрос, либо норовят окончательно запутать клиентов банка, либо сами не очень разбираются в мутно сформулированных правилах смены тарифного плана :oops: .
Просьба всё же "расставить все точки над i".

Добрый день. Такой себе поворот :? Сейчас еще раз обратимся к ответственному подразделению. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 15:20

  Stringer написав:Ув.Alfa_Bank, можете прописать алгоритм - как выпустить дополнительную карту к кредитке на 16-летнего ребенка?
Заранее благодарен

Для оформления необходимо обратиться в отделение владельцу счета и владельцу доп.карты с документами (паспорт и ИНН для резидентов).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 15:47

  Alfa_Bank написав:
  Doubting Thomas написав:Добрый день! Задал только что абсолютно тот же вопрос поддержке в чате (оператор Ника). Получил прямо противоположный ответ - "тарифы по карте сменяются на следующий день от РД, поэтому в ближайшую дату РКО спишется, а дальше начнёт действовать тариф Максимум 2.0 без списания РКО". Сослался на Ваш ответ (который давался не мгновенно, а, по всей видимости, после внутренней консультации) и попросил уточнить его правильность.
Окончательный и уверенный ответ поддержки - при наличии задолженности РКО 60 грн. таки БУДЕТ СПИСАНА в первую (после получения и активации новой, перевыпущенной карты) РД.
Похоже, что "сотрудники ответственного подразделения", давая в один и тот же день противоположные ответы на один и тот же вопрос, либо норовят окончательно запутать клиентов банка, либо сами не очень разбираются в мутно сформулированных правилах смены тарифного плана :oops: .
Просьба всё же "расставить все точки над i".

Добрый день. Такой себе поворот :? Сейчас еще раз обратимся к ответственному подразделению. Отпишусь.

Информацию подтвердили, при активации карты до РД нет РКО 60 грн. Сегодня проверяли на практике.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:57

  Alfa_Bank написав:
  Stringer написав:Ув.Alfa_Bank, можете прописать алгоритм - как выпустить дополнительную карту к кредитке на 16-летнего ребенка?
Заранее благодарен

Для оформления необходимо обратиться в отделение владельцу счета и владельцу доп.карты с документами (паспорт и ИНН для резидентов).

тоесть я один не могу прийти с документами на владельца доп карты и заказать выпуск, ему надо два раза приходить, сначала для заказа, потом для получения?
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:59

  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:
  Stringer написав:Ув.Alfa_Bank, можете прописать алгоритм - как выпустить дополнительную карту к кредитке на 16-летнего ребенка?
Заранее благодарен

Для оформления необходимо обратиться в отделение владельцу счета и владельцу доп.карты с документами (паспорт и ИНН для резидентов).

тоесть я один не могу прийти с документами на владельца доп карты и заказать выпуск, ему надо два раза приходить, сначала для заказа, потом для получения?

Да, присутствие владельца счета и доп.карты при подачи заявки обязательно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 17:08

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Вопрос к представителю банка.

Уважаемая Alfa_bank!
У меня лежит неактивированная карта (просто лишнюю перевыпустили) "Максимум".
А никак нельзя ее (неактивированную!) перевести в тариф "Максимум 2.0", чтобы не перевыпускать карты, которые получены буквально месяц-два назад?

Или надо обязательно эти под нож, а заказывать перевыпуск новой?

Искатель, добрый день. Нельзя, к сожалению. Надо перевыпускать.

Мне пришла Максимум платинум, но не активирована. Перевыпустил Максимум на 2.0.
Можно ли безболезненно аннулировать уже ненужный платинум?
Кстати, смс о прибытии перевыпущенной карты пришло, но карты в отделении нет.
rollo
 
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