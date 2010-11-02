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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2019 14:37
V2 написав: Water написав:
Вчера заправился у Glusco на 966 гривен и снова драсте,
Давайте что-то решать.
Рішення просте - перейдіть на нормальні заправки!
Нормальні це які?
Спасибо представителю банка, сумма орехов от 22 октября появилась на ореховом счету.
Жду орехов от 4 декабря в сумме 96.60 орх.
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Water
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Додано: Вів 10 гру, 2019 15:05
Alfa_Bank написав: Alfa_Bank написав: MASolomko написав:
РД — 2 число, на руках карта с тарифом "Максимум". До РЛ будет произведен перевыпуск текущей карты для изменения тарифа на "Максимум 2.0", как Вы советовали ранее (старую карту аннулируют).
Теперь вопрос. При наличии задолженности, которая сформировалась со 2 декабря, в день биллинга будет списана РКО 60 грн? Или система сначала снимет РКО по старому тарифу, а потом сменит тариф на карте?
Добрый день. На уточнении.
Если получите и активируете карту до РД, то РКО не спишется.
Добрый день! Задал только что абсолютно тот же вопрос поддержке в чате (оператор Ника). Получил прямо противоположный ответ - "тарифы по карте сменяются на следующий день от РД, поэтому в ближайшую дату РКО спишется, а дальше начнёт действовать тариф Максимум 2.0 без списания РКО". Сослался на Ваш ответ (который давался не мгновенно, а, по всей видимости, после внутренней консультации) и попросил уточнить его правильность.
Окончательный и уверенный ответ поддержки - при наличии задолженности РКО 60 грн. таки БУДЕТ СПИСАНА в первую (после получения и активации новой, перевыпущенной карты) РД.
Похоже, что "сотрудники ответственного подразделения", давая в один и тот же день противоположные ответы на один и тот же вопрос, либо норовят окончательно запутать клиентов банка, либо сами не очень разбираются в мутно сформулированных правилах смены тарифного плана
.
Просьба всё же "расставить все точки над i".
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Doubting Thomas
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Додано: Вів 10 гру, 2019 15:10
Doubting Thomas написав:
Добрый день! Задал только что абсолютно тот же вопрос поддержке в чате (оператор Ника). Получил прямо противоположный ответ - "тарифы по карте сменяются на следующий день от РД, поэтому в ближайшую дату РКО спишется, а дальше начнёт действовать тариф Максимум 2.0 без списания РКО". Сослался на Ваш ответ (который давался не мгновенно, а, по всей видимости, после внутренней консультации) и попросил уточнить его правильность.
Окончательный и уверенный ответ поддержки - при наличии задолженности РКО 60 грн. таки БУДЕТ СПИСАНА в первую (после получения и активации новой, перевыпущенной карты) РД.
Похоже, что "сотрудники ответственного подразделения", давая в один и тот же день противоположные ответы на один и тот же вопрос, либо норовят окончательно запутать клиентов банка, либо сами не очень разбираются в мутно сформулированных правилах смены тарифного плана
.
Просьба всё же "расставить все точки над i".
Добрый день. Такой себе поворот
Сейчас еще раз обратимся к ответственному подразделению. Отпишусь.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 10 гру, 2019 15:20
Stringer написав:
Ув.Alfa_Bank
, можете прописать алгоритм - как выпустить дополнительную карту к кредитке на 16-летнего ребенка?
Заранее благодарен
Для оформления необходимо обратиться в отделение владельцу счета и владельцу доп.карты с документами (паспорт и ИНН для резидентов).
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Додано: Вів 10 гру, 2019 15:47
Alfa_Bank написав: Doubting Thomas написав:
Добрый день! Задал только что абсолютно тот же вопрос поддержке в чате (оператор Ника). Получил прямо противоположный ответ - "тарифы по карте сменяются на следующий день от РД, поэтому в ближайшую дату РКО спишется, а дальше начнёт действовать тариф Максимум 2.0 без списания РКО". Сослался на Ваш ответ (который давался не мгновенно, а, по всей видимости, после внутренней консультации) и попросил уточнить его правильность.
Окончательный и уверенный ответ поддержки - при наличии задолженности РКО 60 грн. таки БУДЕТ СПИСАНА в первую (после получения и активации новой, перевыпущенной карты) РД.
Похоже, что "сотрудники ответственного подразделения", давая в один и тот же день противоположные ответы на один и тот же вопрос, либо норовят окончательно запутать клиентов банка, либо сами не очень разбираются в мутно сформулированных правилах смены тарифного плана
.
Просьба всё же "расставить все точки над i".
Добрый день. Такой себе поворот
Сейчас еще раз обратимся к ответственному подразделению. Отпишусь.
Информацию подтвердили, при активации карты до РД нет РКО 60 грн. Сегодня проверяли на практике.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:57
Alfa_Bank написав: Stringer написав:
Ув.Alfa_Bank
, можете прописать алгоритм - как выпустить дополнительную карту к кредитке на 16-летнего ребенка?
Заранее благодарен
Для оформления необходимо обратиться в отделение владельцу счета и владельцу доп.карты с документами (паспорт и ИНН для резидентов).
тоесть я один не могу прийти с документами на владельца доп карты и заказать выпуск, ему надо два раза приходить, сначала для заказа, потом для получения?
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:59
Stringer написав: Alfa_Bank написав: Stringer написав:
Ув.Alfa_Bank
, можете прописать алгоритм - как выпустить дополнительную карту к кредитке на 16-летнего ребенка?
Заранее благодарен
Для оформления необходимо обратиться в отделение владельцу счета и владельцу доп.карты с документами (паспорт и ИНН для резидентов).
тоесть я один не могу прийти с документами на владельца доп карты и заказать выпуск, ему надо два раза приходить, сначала для заказа, потом для получения?
Да, присутствие владельца счета и доп.карты при подачи заявки обязательно.
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