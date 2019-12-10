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Альфа-Банк
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Додано: Вів 10 гру, 2019 19:58
Alfa_Bank написав: demichh написав:
Перевыпустил карту в Максимум 2.0 . Остались 2 допкарты. Их нужно закрывать (и перевыпускать) или всем скопом эти 3 карты переместятся в новый тарифный план?
Добрый день. При таком переходе допки не нужно закрывать. Но забрать и активировать новую карту нужно до билинга, т.к. тариф меняется в билинг.
Щось кожного дня нові нюанси по переходу в новий тариф з додатковими картами))
Перевипускати потрібно таки всі карти чи можна лише одну? Чи у пості вище якийсь особливий метод перевипуску?
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stryzhko
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:15
stryzhko
Нужно аннулировать основные карты. Но нюанс в том, что некоторые (или все) казалось бы допки, которые многие заказывали весной при начале выпуска чиповых Максимумов, оказались по факту основными. Например, у меня две основные карты Максимум и обе должны пойти под нож.
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Vorlon
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:37
Vorlon написав:Но нюанс в том, что некоторые (или все) казалось бы допки, которые многие заказывали весной при начале выпуска чиповых Максимумов, оказались по факту основными.
А як визначити в МАБ яка з них могла стати основною чи допкою? В теорії перша випущена є основною, а решта допки. Чи тут хитрий алгоритм?
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stryzhko
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:43
Vorlon написав:
Нужно аннулировать основные карты.
Это равнозначно "заблокировать в приложении"? Девочки в отделении утверждают, что достаточно заблокировать. Мол, аннулировать это закрыть счет.
Востаннє редагувалось vollena71
в Вів 10 гру, 2019 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:44
SILVER_UA написав: Flamingo написав:
ИМХО идиотизм требовать от банка обращаться куда-то там - ведь автовокзалам терминалы предоставляет их обслуживающий банк, они по каким-то признакам установили именно такие МСС - но альфа то тут ни при чем. Как по Вашему должен выглядеть этот запрос и о чем он должен быть? "Мы не можем клиентам выплатить кишмиш поэтому обратитесь во все банки, что обслуживают все автовокзалы = пусть они поменяют настройки терминалов" - думаете такой "идиотизм" кто-то из руководителей банка подпишет? Кишмиш-программа это ведь всего-лишь просто добровольная льгота со стороны банка своим клиентам - "дополнительное благо" - воспринимайте его именно так, а не так как будто Вас кто-то хочет "объегорить". Вам по сути ведь никто ничего не должен - получилось получить это "благо" - замечательно, не получилось - улыбаемся, делаем выводы и "копаем" дальше
имхо идиотизм сейчас рассказывать, что когда банк предоставляет на 90% не работающую повышенную категорию, тем более в таком явном виде, как будто автобусные билеты у Нас в стране продают в табачных и других киосках как за границей, это вполне себе нормальный подход. Онли старые совковые автовокзалы. Не нужно ничего в банке подписывать, просто достаточно ответственному работнику выделить 15 минут своего оплачиваемого рабочего времени и связаться с кем-то там "по выше" в управлении автовокзалами в стране и узнать для Нас клиентов почему происходит такая дичь ? Да и для себя подумать нужна ли такая не работающая категория в своем продукте ? Это как выдать категорию Аптеки, а получать кешбек в каждой 10-й. Идиоты.
Кому в кайф, могут копать дальше
В Цитрусе стоят в ряд посы примата: один-4812, другой-5722.
Подскажите, кому с кем связаться,чтобы убрать эту дичь?))
И не покупайте жд билеты в кассе вокзалов, если будет такая категория.
Также будете неприятно удивлены)
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:45
Vorlon написав:stryzhko
Нужно аннулировать основные карты. Но нюанс в том, что некоторые (или все) казалось бы допки, которые многие заказывали весной при начале выпуска чиповых Максимумов, оказались по факту основными. Например, у меня две основные карты Максимум и обе должны пойти под нож.
Это глюк при перевыпуске дополнительных карт. Никогда не заказывайте быстрый перевыпуск дополнительных карт, т.к. они могут стать основными. Для того, чтобы дополнительная карта при перевыпуске перевыпустилась дополнительной, необходим ручной перевыпуск карт. Это может занять некоторое время.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:49
Alfa_Bank написав: uaprofi написав:
кстати а подскажите - если денег на карте не достаточно - приходит в смс или в приложухе код мсс?
Добрый день. Горячая линия или чат подскажут МСС.
А попросите там, кого надо, чтобы в приложении мгновенно отображалось.)
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:54
stryzhko
ИМХО самостоятельно никак не узнать.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 21:01
Vorlon написав:stryzhko
ИМХО самостоятельно никак не узнать.
Можливо можна вірити тому, що допки в додатку правильно відображаються у відповідному меню?
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Додано: Вів 10 гру, 2019 21:03
stryzhko
Нет! Они менялись местами много раз. И там у меня одна, которая по факту тоже основная. Говорю "нет", значит нет!
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