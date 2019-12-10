Flamingo написав:

ИМХО идиотизм требовать от банка обращаться куда-то там - ведь автовокзалам терминалы предоставляет их обслуживающий банк, они по каким-то признакам установили именно такие МСС - но альфа то тут ни при чем. Как по Вашему должен выглядеть этот запрос и о чем он должен быть? "Мы не можем клиентам выплатить кишмиш поэтому обратитесь во все банки, что обслуживают все автовокзалы = пусть они поменяют настройки терминалов" - думаете такой "идиотизм" кто-то из руководителей банка подпишет? Кишмиш-программа это ведь всего-лишь просто добровольная льгота со стороны банка своим клиентам - "дополнительное благо" - воспринимайте его именно так, а не так как будто Вас кто-то хочет "объегорить". Вам по сути ведь никто ничего не должен - получилось получить это "благо" - замечательно, не получилось - улыбаемся, делаем выводы и "копаем" дальше