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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7939794079417942

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:08

  vollena71 написав:
  Vorlon написав:Нужно аннулировать основные карты.

Это равнозначно "заблокировать в приложении"? Девочки в отделении утверждают, что достаточно заблокировать. Мол, аннулировать это закрыть счет.

Не знаю насколько Вы правы, но вот я вчера когда позвонил на ГЛ и "заблокировал" 2 свои "старые" карты, которые были открыты к счету только что перевыпущенной "новой" М2.0, то в ходе разговора оператор, когда "вкурила", по какой причине я "блокирую" карты сказала: "Так Вам надо их не блокировать, а аннулировать". После этого оформила заявку на их аннулирование.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:11

  vollena71 написав:Девочки в отделении утверждают, что достаточно заблокировать. Мол, аннулировать это закрыть счет.

Девочки в своём репертуаре... Аннулировать карты и аннулировать счёт - это как бы совсем разные вещи!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:22

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Вам надо их не блокировать, а аннулировать

САме так менеджер в відділенні говорила...по спілкуванні дуже грамотна.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:23

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Вам надо их не блокировать, а аннулировать

САме так менеджер в відділенні говорила...по спілкуванні дуже грамотна.

Да их вообще не поймешь.
У меня после общения в отделении, а затем заявки в поддержке на аннулирование карты, все равно старая видна как дополнительая.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:00

Аннулировать это закрыть? Наверное позакрываю на всяк случай все и выпущу заново.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:06

  demichh написав:Аннулировать это закрыть? Наверное позакрываю на всяк случай все и выпущу заново.

А лимииит? Повторный скоринг готовы пройти?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:57

  ramaz написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Вам надо их не блокировать, а аннулировать

САме так менеджер в відділенні говорила...по спілкуванні дуже грамотна.

Да их вообще не поймешь.
У меня после общения в отделении, а затем заявки в поддержке на аннулирование карты, все равно старая видна как дополнительая.

Аннулированные карты пропадают из приложения не раньше, чем через месяц
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 00:17

Нагадайте, пліз, коли мають насипати 150 горіхів по акції за розрахунки карткою Visa? Не можу знайти правила...
apostol
 
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