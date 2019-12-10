|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2019 21:08
vollena71 написав: Vorlon написав:
Нужно аннулировать основные карты.
Это равнозначно "заблокировать в приложении"? Девочки в отделении утверждают, что достаточно заблокировать. Мол, аннулировать это закрыть счет.
Не знаю насколько Вы правы, но вот я вчера когда позвонил на ГЛ и "заблокировал" 2 свои "старые" карты, которые были открыты к счету только что перевыпущенной "новой" М2.0, то в ходе разговора оператор, когда "вкурила", по какой причине я "блокирую" карты сказала: "Так Вам надо их не блокировать, а аннулировать". После этого оформила заявку на их аннулирование.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3489
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 720 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 гру, 2019 21:11
vollena71 написав:
Девочки в отделении утверждают, что достаточно заблокировать. Мол, аннулировать это закрыть счет.
Девочки в своём репертуаре... Аннулировать карты и аннулировать счёт - это как бы совсем разные вещи!
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7535
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 372 раз.
- Подякували: 753 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 гру, 2019 21:22
Flamingo написав:
Вам надо их не блокировать, а аннулировать
САме так менеджер в відділенні говорила...по спілкуванні дуже грамотна.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30622
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1532 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 гру, 2019 22:23
Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
Вам надо их не блокировать, а аннулировать
САме так менеджер в відділенні говорила...по спілкуванні дуже грамотна.
Да их вообще не поймешь.
У меня после общения в отделении, а затем заявки в поддержке на аннулирование карты, все равно старая видна как дополнительая.
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 362
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 гру, 2019 23:00
Аннулировать это закрыть? Наверное позакрываю на всяк случай все и выпущу заново.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2240
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 гру, 2019 23:06
demichh написав:
Аннулировать это закрыть? Наверное позакрываю на всяк случай все и выпущу заново.
А лимииит? Повторный скоринг готовы пройти?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 29801
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2375 раз.
- Подякували: 3448 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 10 гру, 2019 23:57
ramaz написав: Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
Вам надо их не блокировать, а аннулировать
САме так менеджер в відділенні говорила...по спілкуванні дуже грамотна.
Да их вообще не поймешь.
У меня после общения в отделении, а затем заявки в поддержке на аннулирование карты, все равно старая видна как дополнительая.
Аннулированные карты пропадают из приложения не раньше, чем через месяц
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10042
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 1422 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 гру, 2019 00:17
Нагадайте, пліз, коли мають насипати 150 горіхів по акції за розрахунки карткою Visa? Не можу знайти правила...
-
apostol
-
-
- Повідомлень: 184
- З нами з: 24.12.14
- Подякував: 616 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14500
|2009794
|
Сер 11 гру, 2019 00:19
ruvex
|
|35909
|4441447
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16823
|2388191
|
Вів 10 гру, 2019 20:34
Кащей
|