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Альфа-Банк
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Додано: Сер 11 гру, 2019 08:33
stryzhko написав:
Vorlon написав:Но нюанс в том, что некоторые (или все) казалось бы допки, которые многие заказывали весной при начале выпуска чиповых Максимумов, оказались по факту основными.
А як визначити в МАБ яка з них могла стати основною чи допкою? В теорії перша випущена є основною, а решта допки. Чи тут хитрий алгоритм?
stryzhko, доброго дня. Внизу під додатковою карткою пишеться, що вона додаткова. У вашому випадку - це всі основні картки.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 08:39
vollena71 написав: Vorlon написав:
Нужно аннулировать основные карты.
Это равнозначно "заблокировать в приложении"? Девочки в отделении утверждают, что достаточно заблокировать. Мол, аннулировать это закрыть счет.
vollena71, добрый день. К счету для перехода на новый тариф должна быть одна основная карта. Если их несколько, то остальные нужно аннулировать. Уточню, имеется ввиду: была одна "старая" основная карта, ее перевыпустили на новую - будет изменение тарифа в РД. Было две/три "старые" основные карты и до РД они все не аннулированы - тариф не поменяется. Заблокировать в приложении не подойдет. Заблокировать, аннулировать и закрыть счет - это три разных процесса. Запрос на аннулирование можно подать в КЦ или мне напишите.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 08:41
guntherhouse777 написав: Alfa_Bank написав: uaprofi написав:
кстати а подскажите - если денег на карте не достаточно - приходит в смс или в приложухе код мсс?
Добрый день. Горячая линия или чат подскажут МСС.
А попросите там, кого надо, чтобы в приложении мгновенно отображалось.)
guntherhouse777, добрый день. Запрос передала на рассмотрение.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 08:45
ramaz написав: Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
Вам надо их не блокировать, а аннулировать
САме так менеджер в відділенні говорила...по спілкуванні дуже грамотна.
Да их вообще не поймешь.
У меня после общения в отделении, а затем заявки в поддержке на аннулирование карты, все равно старая видна как дополнительая.
ramaz, добрый день. Такое может быть, если перед аннулированием карта была заблокирована (по утере, например). Тогда она в МАБ будет отображаться. Убрать ее можно через заявку в КЦ или мне напишите данные, я проверю.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 08:47
demichh написав:
Аннулировать это закрыть? Наверное позакрываю на всяк случай все и выпущу заново.
demichh, добрый день. Аннулировать карту - это уничтожить ключик к счету. Для этого счет не нужно закрывать.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 09:10
Alfa_Bank написав:
К счету для перехода на новый тариф должна быть одна основная карта.
Уточните, пожалуйста:
- Ровно одна ?
- Или не меньше одной ?
- Или не больше одной ?
И ещё. Как понять что карта аннулирована ?
Она должна пропасть из МАБа ?
Если да - сразу после аннигиляции или после ближайшей РД ?
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Додано: Сер 11 гру, 2019 09:13
Alfa_Bank
Доброе утро!
Есть проблемка,
Уважаемые колегги рекомендовали обратиться к Вам
, посмотрите ЛС
Одна бджола мало меду наносить...
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Додано: Сер 11 гру, 2019 09:17
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
К счету для перехода на новый тариф должна быть одна основная карта.
Уточните, пожалуйста:
- Ровно одна ?
- Или не меньше одной ?
- Или не больше одной ?
И ещё. Как понять что карта аннулирована ?
Она должна пропасть из МАБа ?
Если да - сразу после аннигиляции или после ближайшей РД ?
mustbe, добрый день. Одна основная карта не считая перевыпущенной на новый тариф. Если карта аннулирована, она пропадет из МАБа в день аннулирования. Исключение, если карта была сначала заблокирована (к примеру, по утере), потом аннулирована в МАБе может остаться. Если что - пишите, проверим.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 09:18
Banki написав:Alfa_Bank
Доброе утро!
Есть проблемка,
Уважаемые колегги рекомендовали обратиться к Вам
, посмотрите ЛС
Banki, добрый день. Смотрю.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 09:42
Alfa_Bank, не бачу в тарифах на Максимку розмір страховок. Де?
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