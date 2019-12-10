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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7940794179427943

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 08:33

  stryzhko написав:
Vorlon написав:Но нюанс в том, что некоторые (или все) казалось бы допки, которые многие заказывали весной при начале выпуска чиповых Максимумов, оказались по факту основными.

А як визначити в МАБ яка з них могла стати основною чи допкою? В теорії перша випущена є основною, а решта допки. Чи тут хитрий алгоритм? Зображення

stryzhko, доброго дня. Внизу під додатковою карткою пишеться, що вона додаткова. У вашому випадку - це всі основні картки.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 08:39

  vollena71 написав:
  Vorlon написав:Нужно аннулировать основные карты.

Это равнозначно "заблокировать в приложении"? Девочки в отделении утверждают, что достаточно заблокировать. Мол, аннулировать это закрыть счет.

vollena71, добрый день. К счету для перехода на новый тариф должна быть одна основная карта. Если их несколько, то остальные нужно аннулировать. Уточню, имеется ввиду: была одна "старая" основная карта, ее перевыпустили на новую - будет изменение тарифа в РД. Было две/три "старые" основные карты и до РД они все не аннулированы - тариф не поменяется. Заблокировать в приложении не подойдет. Заблокировать, аннулировать и закрыть счет - это три разных процесса. Запрос на аннулирование можно подать в КЦ или мне напишите.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 08:41

  guntherhouse777 написав:
  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:кстати а подскажите - если денег на карте не достаточно - приходит в смс или в приложухе код мсс?

Добрый день. Горячая линия или чат подскажут МСС.

А попросите там, кого надо, чтобы в приложении мгновенно отображалось.)

guntherhouse777, добрый день. Запрос передала на рассмотрение.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 08:45

  ramaz написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Вам надо их не блокировать, а аннулировать

САме так менеджер в відділенні говорила...по спілкуванні дуже грамотна.

Да их вообще не поймешь.
У меня после общения в отделении, а затем заявки в поддержке на аннулирование карты, все равно старая видна как дополнительая.

ramaz, добрый день. Такое может быть, если перед аннулированием карта была заблокирована (по утере, например). Тогда она в МАБ будет отображаться. Убрать ее можно через заявку в КЦ или мне напишите данные, я проверю.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 08:47

  demichh написав:Аннулировать это закрыть? Наверное позакрываю на всяк случай все и выпущу заново.

demichh, добрый день. Аннулировать карту - это уничтожить ключик к счету. Для этого счет не нужно закрывать.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:10

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:К счету для перехода на новый тариф должна быть одна основная карта.

Уточните, пожалуйста:
- Ровно одна ?
- Или не меньше одной ?
- Или не больше одной ?

И ещё. Как понять что карта аннулирована ?
Она должна пропасть из МАБа ?
Если да - сразу после аннигиляции или после ближайшей РД ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:13

Alfa_Bank
Доброе утро!
Есть проблемка,
Уважаемые колегги рекомендовали обратиться к Вам :mrgreen: , посмотрите ЛС
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:17

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:К счету для перехода на новый тариф должна быть одна основная карта.

Уточните, пожалуйста:
- Ровно одна ?
- Или не меньше одной ?
- Или не больше одной ?

И ещё. Как понять что карта аннулирована ?
Она должна пропасть из МАБа ?
Если да - сразу после аннигиляции или после ближайшей РД ?

mustbe, добрый день. Одна основная карта не считая перевыпущенной на новый тариф. Если карта аннулирована, она пропадет из МАБа в день аннулирования. Исключение, если карта была сначала заблокирована (к примеру, по утере), потом аннулирована в МАБе может остаться. Если что - пишите, проверим.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:18

  Banki написав:Alfa_Bank
Доброе утро!
Есть проблемка,
Уважаемые колегги рекомендовали обратиться к Вам :mrgreen: , посмотрите ЛС

Banki, добрый день. Смотрю.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:42

Alfa_Bank, не бачу в тарифах на Максимку розмір страховок. Де?
Кочевник
 
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