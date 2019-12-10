Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, яка процедура відключення від страхівочок по перевипущеному Максимуму? Як ці страхівочки називаються і де відключаються?
Квесторе_поверніться, доброго дня. Якщо раніше страховка від фінансових ризиків по картці була відключена, при перевипуску її не буде. Страховка від нещасних випадків: якщо відключена після 1.02.2019, то включена не буде; якщо відключена до цієї дати - необхідно відмовлятись через КЦ після першої розрахункової дати.
І Вам доброго здоровячка. Дякую за відповідь.
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Alfa_Bank, а відколи не можна відразу вимкнути в чаті страховку від нещасних випадків по карті/картам? Звернувся в чат, надав номери карт, а мені у відповідь: "Фіксую заявку, з вами зв`яжеться відповідальний спеціаліст протягом 24 годин".
Кочевник написав:Alfa_Bank, а відколи не можна відразу вимкнути в чаті страховку від нещасних випадків по карті/картам? Звернувся в чат, надав номери карт, а мені у відповідь: "Фіксую заявку, з вами зв`яжеться відповідальний спеціаліст протягом 24 годин".
Точно не скажу, але вже кулька місяців така процедура.
Кочевник написав:Alfa_Bank, а відколи не можна відразу вимкнути в чаті страховку від нещасних випадків по карті/картам? Звернувся в чат, надав номери карт, а мені у відповідь: "Фіксую заявку, з вами зв`яжеться відповідальний спеціаліст протягом 24 годин".
Точно не скажу, але вже кулька місяців така процедура.
Если в итоге специалист так и не связался - нужно подавать новую заявку?
Кочевник написав:Alfa_Bank, а відколи не можна відразу вимкнути в чаті страховку від нещасних випадків по карті/картам? Звернувся в чат, надав номери карт, а мені у відповідь: "Фіксую заявку, з вами зв`яжеться відповідальний спеціаліст протягом 24 годин".
Точно не скажу, але вже кулька місяців така процедура.
Если в итоге специалист так и не связался - нужно подавать новую заявку?
Anadonta, добрый день. Нужно подавать. Напишите мне, разберусь, почему не связались и помогу отключить.