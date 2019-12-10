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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7942794379447945

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:26

  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, яка процедура відключення від страхівочок по перевипущеному Максимуму? Як ці страхівочки називаються і де відключаються?

Квесторе_поверніться, доброго дня. Якщо раніше страховка від фінансових ризиків по картці була відключена, при перевипуску її не буде. Страховка від нещасних випадків: якщо відключена після 1.02.2019, то включена не буде; якщо відключена до цієї дати - необхідно відмовлятись через КЦ після першої розрахункової дати.

І Вам доброго здоровячка. Дякую за відповідь.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:30

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Если карта аннулирована, она пропадет из МАБа в день аннулирования. Исключение, если карта была сначала заблокирована (к примеру, по утере), потом аннулирована в МАБе может остаться.

Ну, вот вижу в МАБе заблокированную карту.
Я так понимаю, что единственный способ узнать аннулирована она или нет - это стучаться саппорту ? Самому этого никак не узнать ?

Тогда к саппорту или мне напишите.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:33

Alfa_Bank, а відколи не можна відразу вимкнути в чаті страховку від нещасних випадків по карті/картам? Звернувся в чат, надав номери карт, а мені у відповідь: "Фіксую заявку, з вами зв`яжеться відповідальний спеціаліст протягом 24 годин". :?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:38

  Кочевник написав:Alfa_Bank, а відколи не можна відразу вимкнути в чаті страховку від нещасних випадків по карті/картам? Звернувся в чат, надав номери карт, а мені у відповідь: "Фіксую заявку, з вами зв`яжеться відповідальний спеціаліст протягом 24 годин". :?

Точно не скажу, але вже кулька місяців така процедура.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:42

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, а відколи не можна відразу вимкнути в чаті страховку від нещасних випадків по карті/картам? Звернувся в чат, надав номери карт, а мені у відповідь: "Фіксую заявку, з вами зв`яжеться відповідальний спеціаліст протягом 24 годин". :?

Точно не скажу, але вже кулька місяців така процедура.


Если в итоге специалист так и не связался - нужно подавать новую заявку?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:42

Alfa_Bank, у відділенні швидше?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:46

  Alfa_Bank написав: Заблокировать в приложении не подойдет. Заблокировать, аннулировать и закрыть счет - это три разных процесса. Запрос на аннулирование можно подать в КЦ или мне напишите.

Можно я тоже напишу, когда придет время? :roll:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:49

  Anadonta написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, а відколи не можна відразу вимкнути в чаті страховку від нещасних випадків по карті/картам? Звернувся в чат, надав номери карт, а мені у відповідь: "Фіксую заявку, з вами зв`яжеться відповідальний спеціаліст протягом 24 годин". :?

Точно не скажу, але вже кулька місяців така процедура.


Если в итоге специалист так и не связался - нужно подавать новую заявку?

Anadonta, добрый день. Нужно подавать. Напишите мне, разберусь, почему не связались и помогу отключить.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:50

  Кочевник написав:Alfa_Bank, у відділенні швидше?

У відділенні вже страховку не відключають, лише в КЦ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:51

  rollo написав:Можно я тоже напишу, когда придет время? :roll:

Пишите, конечно :wink:
Alfa_Bank
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