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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7943794479457946

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:53

  SILVER_UA написав:
  Flamingo написав:Неправильный МСС - это ИМХО слишком никчемный факт, чтобы из-за него шум поднимать ;)

еще раз.
Категория называется АВТОБУСНЫЕ КАССЫ
99% людей воспринимает это как именно касса в помещении автовокзала, потому что до этих пор кроме таких касс в живую билеты на автобусы больше нигде не продают.
Дальше оказывается, что 90% таких касс в какой-то области Украины вовсе и не кассы с точки зрения Альфабанка.
Есть подозрение, что даже не в одной области, а по всей Украине.
Зачем нахлобучивать 90% клиентов ? Это же не 10% как с твоим зоомагазином.

так а яке MCC пробиває після вашої покупки?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:14

Автобусные кассы

вчера ехал из Киева автобусом, купил билет на автобус Киев -Харьков , оплатил в терминале. Кэшбека нет , т.к МСС - 4214 - MCC 4214: Агентства по автотранспортным перевозкам. Это конечно не автобусные кассы, но это ж должно быть включено в кэшбек по-моему.
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:27

Аэропорт сервисы

В МАБе появился новый пункт. Можно по нему получить комментарий?

Зображення

Зображення

По одной из моих карт, П Блек +, по которой по идее условия по обороту не выполняются я вижу изображения выше, и далее, в разделе "условия" я вижу какую-то нездоровую сумму.

По другой карте, Трэвел, по которой условия выполняются - этого пукнта нет.

Как банк извлекает информацию о том, квалифицирована ли карта для аэроопортовых сервисов? Это тот же источник, что и у платёжной системы или свои "прибилизительные" данные.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:35

  Esq написав:В МАБе появился новый пункт. Можно по нему получить комментарий?

Зображення

Зображення

По одной из моих карт, П Блек +, по которой по идее условия по обороту не выполняются я вижу изображения выше, и далее, в разделе "условия" я вижу какую-то нездоровую сумму.

По другой карте, Трэвел, по которой условия выполняются - этого пукнта нет.

Как банк извлекает информацию о том, квалифицирована ли карта для аэроопортовых сервисов? Это тот же источник, что и у платёжной системы или свои "прибилизительные" данные.

Esq, добрый день. На уточнении.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7743
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