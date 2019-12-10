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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7943794479457946

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:53

  SILVER_UA написав:
  Flamingo написав:Неправильный МСС - это ИМХО слишком никчемный факт, чтобы из-за него шум поднимать ;)

еще раз.
Категория называется АВТОБУСНЫЕ КАССЫ
99% людей воспринимает это как именно касса в помещении автовокзала, потому что до этих пор кроме таких касс в живую билеты на автобусы больше нигде не продают.
Дальше оказывается, что 90% таких касс в какой-то области Украины вовсе и не кассы с точки зрения Альфабанка.
Есть подозрение, что даже не в одной области, а по всей Украине.
Зачем нахлобучивать 90% клиентов ? Это же не 10% как с твоим зоомагазином.

так а яке MCC пробиває після вашої покупки?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:14

Автобусные кассы

вчера ехал из Киева автобусом, купил билет на автобус Киев -Харьков , оплатил в терминале. Кэшбека нет , т.к МСС - 4214 - MCC 4214: Агентства по автотранспортным перевозкам. Это конечно не автобусные кассы, но это ж должно быть включено в кэшбек по-моему.
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:27

Аэропорт сервисы

В МАБе появился новый пункт. Можно по нему получить комментарий?

Зображення

Зображення

По одной из моих карт, П Блек +, по которой по идее условия по обороту не выполняются я вижу изображения выше, и далее, в разделе "условия" я вижу какую-то нездоровую сумму.

По другой карте, Трэвел, по которой условия выполняются - этого пукнта нет.

Как банк извлекает информацию о том, квалифицирована ли карта для аэроопортовых сервисов? Это тот же источник, что и у платёжной системы или свои "прибилизительные" данные.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:35

  Esq написав:В МАБе появился новый пункт. Можно по нему получить комментарий?

Зображення

Зображення

По одной из моих карт, П Блек +, по которой по идее условия по обороту не выполняются я вижу изображения выше, и далее, в разделе "условия" я вижу какую-то нездоровую сумму.

По другой карте, Трэвел, по которой условия выполняются - этого пукнта нет.

Как банк извлекает информацию о том, квалифицирована ли карта для аэроопортовых сервисов? Это тот же источник, что и у платёжной системы или свои "прибилизительные" данные.

Esq, добрый день. В последнем обновлении Alfa Mobile добавили новый раздел "Аэропорт сервисы". Он доступен только для премиальных карт Mastercard (Platinum, Black Edition, World Elite). В данном разделе будут отображаться все соответствующие сервисы в аэропортах Украины (Борисполь, Жуляны, Львов, Харьков), которые подключены к конкретной карте. Что бы воспользоваться сервисами, необходимо провести транзакции по карте на сумму от 6 000 гривен за последние 30+5 дней до путешествия (не учитываются последние 5 рабочих дней и день вылета, а также выходные перед вылетом), карта должна быть активной с остатком минимум 1 грн, а также необходимо ввести правильный пин-код на терминале. Учтенная сумма покупок по карте отображается в блоке "Условия программы".
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:05

  Alfa_Bank написав:Он доступен только для премиальных карт Mastercard (Platinum, Black Edition, World Elite). В данном разделе будут отображаться все соответствующие сервисы в аэропортах Украины (Борисполь, Жуляны, Львов, Харьков), которые подключены к конкретной карте.

А для карты Travel, которая под эти самые сервисы как раз заточена, планируется функционал?
xmmmir
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:29

  xmmmir написав:А для карты Travel, которая под эти самые сервисы как раз заточена, планируется функционал?

xmmmir, добрый день. Пока нет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:33

  guntherhouse777 написав:
  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:кстати а подскажите - если денег на карте не достаточно - приходит в смс или в приложухе код мсс?

Добрый день. Горячая линия или чат подскажут МСС.

А попросите там, кого надо, чтобы в приложении мгновенно отображалось.)

+1, також потребую цей функціонал. Дякую.

Доречі, зробіть голосування в МАБі за напрямки розширення його функціоналу.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:38

  kreuz написав:+1, також потребую цей функціонал. Дякую.
Доречі, зробіть голосування в МАБі за напрямки розширення його функціоналу.

kreuz, доброго дня. Подумаємо над цим.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:48

  Alfa_Bank написав:Esq, добрый день. В последнем обновлении Alfa Mobile добавили новый раздел "Аэропорт сервисы". Он доступен только для премиальных карт Mastercard (Platinum, Black Edition, World Elite). В данном разделе будут отображаться все соответствующие сервисы в аэропортах Украины (Борисполь, Жуляны, Львов, Харьков), которые подключены к конкретной карте. Что бы воспользоваться сервисами, необходимо провести транзакции по карте на сумму от 6 000 гривен за последние 30+5 дней до путешествия (не учитываются последние 5 рабочих дней и день вылета, а также выходные перед вылетом), карта должна быть активной с остатком минимум 1 грн, а также необходимо ввести правильный пин-код на терминале. Учтенная сумма покупок по карте отображается в блоке "Условия программы".


Alfa_Bank, вы не ответили на существенную, даже можно сказать основную часть моего вопроса.

Я понял, что карта Трэвел не относится к этому разделу потому что это карта МПС Виза в то время как раздел отображается для карт Мастеркард.

С квалификационными требованиями МПС (6000, 30+5) я также знаком, кроме того они приведены в самом приложении.

Важная часть вопроса заклюяается в том, что непонятно откуда вы берете ту сумму, которая отображается приложением в качестве "подтверждения", что выполняются квалификационные условия. У меня в приложении сумма значительно превышает объективные расходы соответствующие правилам.

Это подводит меня к мысли, что приложение даёт ложную информацию о предоставляемых сервисах, и тот факт, что банк не делает оговорки о том, что приводимая сумма может отличаться от того, что идёт в зачёт в расчетах самой МПС, вводит в заблуждение относительно доступности этих сервисов. Именно это я и прошу уточнить и прокомментировать.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:49

  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, яка процедура відключення від страхівочок по перевипущеному Максимуму? Як ці страхівочки називаються і де відключаються?

Квесторе_поверніться, доброго дня. Якщо раніше страховка від фінансових ризиків по картці була відключена, при перевипуску її не буде. Страховка від нещасних випадків: якщо відключена після 1.02.2019, то включена не буде; якщо відключена до цієї дати - необхідно відмовлятись через КЦ після першої розрахункової дати.

І Вам доброго здоровячка. Дякую за відповідь.

Квесторе_поверніться, обе страховки (несчастные случаи и фин. риски) уже можно отключать после "инициализации карты" - первого платежа по перевыпущенной карте (даже не дожидаясь проведения по счету).
Сделал вчера так же по новой Максимум 2.0, оператор КЦ настойчиво уговаривал оставить страховочки, но все же отключил обе.
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