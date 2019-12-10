Додано: Сер 11 гру, 2019 14:48

Alfa_Bank написав: Esq, добрый день. В последнем обновлении Alfa Mobile добавили новый раздел "Аэропорт сервисы". Он доступен только для премиальных карт Mastercard (Platinum, Black Edition, World Elite). В данном разделе будут отображаться все соответствующие сервисы в аэропортах Украины (Борисполь, Жуляны, Львов, Харьков), которые подключены к конкретной карте. Что бы воспользоваться сервисами, необходимо провести транзакции по карте на сумму от 6 000 гривен за последние 30+5 дней до путешествия (не учитываются последние 5 рабочих дней и день вылета, а также выходные перед вылетом), карта должна быть активной с остатком минимум 1 грн, а также необходимо ввести правильный пин-код на терминале. Учтенная сумма покупок по карте отображается в блоке "Условия программы". Esq, добрый день. В последнем обновлении Alfa Mobile добавили новый раздел "Аэропорт сервисы". Он доступен только для премиальных карт Mastercard (Platinum, Black Edition, World Elite). В данном разделе будут отображаться все соответствующие сервисы в аэропортах Украины (Борисполь, Жуляны, Львов, Харьков), которые подключены к конкретной карте. Что бы воспользоваться сервисами, необходимо провести транзакции по карте на сумму от 6 000 гривен за последние 30+5 дней до путешествия (не учитываются последние 5 рабочих дней и день вылета, а также выходные перед вылетом), карта должна быть активной с остатком минимум 1 грн, а также необходимо ввести правильный пин-код на терминале. Учтенная сумма покупок по карте отображается в блоке "Условия программы".

, вы не ответили на существенную, даже можно сказать основную часть моего вопроса.Я понял, что карта Трэвел не относится к этому разделу потому что это карта МПС Виза в то время как раздел отображается для карт Мастеркард.С квалификационными требованиями МПС (6000, 30+5) я также знаком, кроме того они приведены в самом приложении.Важная часть вопроса заклюяается в том, что непонятно откуда вы берете ту сумму, которая отображается приложением в качестве "подтверждения", что выполняются квалификационные условия. У меня в приложении сумма значительно превышает объективные расходы соответствующие правилам.Это подводит меня к мысли, что приложение даёт ложную информацию о предоставляемых сервисах, и тот факт, что банк не делает оговорки о том, что приводимая сумма может отличаться от того, что идёт в зачёт в расчетах самой МПС, вводит в заблуждение относительно доступности этих сервисов. Именно это я и прошу уточнить и прокомментировать.