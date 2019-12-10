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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:53
SILVER_UA написав: Flamingo написав:
Неправильный МСС - это ИМХО слишком никчемный факт, чтобы из-за него шум поднимать
еще раз.
Категория называется АВТОБУСНЫЕ КАССЫ
99% людей воспринимает это как именно касса в помещении автовокзала, потому что до этих пор кроме таких касс в живую
билеты на автобусы больше нигде не продают.
Дальше оказывается, что 90% таких касс в какой-то области Украины вовсе и не кассы с точки зрения Альфабанка.
Есть подозрение, что даже не в одной области, а по всей Украине.
Зачем нахлобучивать 90% клиентов ? Это же не 10% как с твоим зоомагазином.
так а яке MCC пробиває після вашої покупки?
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mephala
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Додано: Сер 11 гру, 2019 12:14
вчера ехал из Киева автобусом, купил билет на автобус Киев -Харьков , оплатил в терминале. Кэшбека нет , т.к МСС - 4214 - MCC 4214: Агентства по автотранспортным перевозкам. Это конечно не автобусные кассы, но это ж должно быть включено в кэшбек по-моему.
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yuluk
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Додано: Сер 11 гру, 2019 12:27
В МАБе появился новый пункт. Можно по нему получить комментарий?
По одной из моих карт, П Блек +, по которой по идее условия по обороту не выполняются я вижу изображения выше, и далее, в разделе "условия" я вижу какую-то нездоровую сумму.
По другой карте, Трэвел, по которой условия выполняются - этого пукнта нет.
Как банк извлекает информацию о том, квалифицирована ли карта для аэроопортовых сервисов? Это тот же источник, что и у платёжной системы или свои "прибилизительные" данные.
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Esq
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Додано: Сер 11 гру, 2019 12:35
Esq написав:
В МАБе появился новый пункт. Можно по нему получить комментарий?
По одной из моих карт, П Блек +, по которой по идее условия по обороту не выполняются я вижу изображения выше, и далее, в разделе "условия" я вижу какую-то нездоровую сумму.
По другой карте, Трэвел, по которой условия выполняются - этого пукнта нет.
Как банк извлекает информацию о том, квалифицирована ли карта для аэроопортовых сервисов? Это тот же источник, что и у платёжной системы или свои "прибилизительные" данные.
Esq, добрый день. В последнем обновлении Alfa Mobile добавили новый раздел "Аэропорт сервисы". Он доступен только для премиальных карт Mastercard (Platinum, Black Edition, World Elite). В данном разделе будут отображаться все соответствующие сервисы в аэропортах Украины (Борисполь, Жуляны, Львов, Харьков), которые подключены к конкретной карте. Что бы воспользоваться сервисами, необходимо провести транзакции по карте на сумму от 6 000 гривен за последние 30+5 дней до путешествия (не учитываются последние 5 рабочих дней и день вылета, а также выходные перед вылетом), карта должна быть активной с остатком минимум 1 грн, а также необходимо ввести правильный пин-код на терминале. Учтенная сумма покупок по карте отображается в блоке "Условия программы".
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 11 гру, 2019 14:05
Alfa_Bank написав:
Он доступен только для премиальных карт Mastercard (Platinum, Black Edition, World Elite). В данном разделе будут отображаться все соответствующие сервисы в аэропортах Украины (Борисполь, Жуляны, Львов, Харьков), которые подключены к конкретной карте.
А для карты Travel, которая под эти самые сервисы как раз заточена, планируется функционал?
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xmmmir
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Додано: Сер 11 гру, 2019 14:29
xmmmir написав:
А для карты Travel, которая под эти самые сервисы как раз заточена, планируется функционал?
xmmmir, добрый день. Пока нет.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 11 гру, 2019 14:33
guntherhouse777 написав: Alfa_Bank написав: uaprofi написав:
кстати а подскажите - если денег на карте не достаточно - приходит в смс или в приложухе код мсс?
Добрый день. Горячая линия или чат подскажут МСС.
А попросите там, кого надо, чтобы в приложении мгновенно отображалось.)
+1, також потребую цей функціонал. Дякую.
Доречі, зробіть голосування в МАБі за напрямки розширення його функціоналу.
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kreuz
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Додано: Сер 11 гру, 2019 14:38
kreuz написав:
+1, також потребую цей функціонал. Дякую.
Доречі, зробіть голосування в МАБі за напрямки розширення його функціоналу.
kreuz, доброго дня. Подумаємо над цим.
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Alfa_Bank
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