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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7945794679477948>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:57

  Esq написав:
Важная часть вопроса заклюяается в том, что непонятно откуда вы берете ту сумму, которая отображается приложением в качестве "подтверждения", что выполняются квалификационные условия. У меня в приложении сумма значительно превышает объективные расходы соответствующие правилам.

Это подводит меня к мысли, что приложение даёт ложную информацию о предоставляемых сервисах, и тот факт, что банк не делает оговорки о том, что приводимая сумма может отличаться от того, что идёт в зачёт в расчетах самой МПС, вводит в заблуждение относительно доступности этих сервисов. Именно это я и прошу уточнить и прокомментировать.

Пришлите в личку скрин с тем, что у вас отображается, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:10

Re: Альфа-Банк

Разница между рыночным курсом и курсов расчета по картам уже 3 % практически, это уже ИМХО совсем беспредел. :-)
В Расчетах за границей однозначно с Тревела надо переходить на долларовую карту
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:15

  Esq написав:Alfa_Bank, вы не ответили на существенную, даже можно сказать основную часть моего вопроса.

[...]

Важная часть вопроса заклюяается в том, что непонятно откуда вы берете ту сумму, которая отображается приложением в качестве "подтверждения", что выполняются квалификационные условия. У меня в приложении сумма значительно превышает объективные расходы соответствующие правилам.

Это подводит меня к мысли, что приложение даёт ложную информацию о предоставляемых сервисах, и тот факт, что банк не делает оговорки о том, что приводимая сумма может отличаться от того, что идёт в зачёт в расчетах самой МПС, вводит в заблуждение относительно доступности этих сервисов. Именно это я и прошу уточнить и прокомментировать.


Наводящий вопрос: вы, похоже, включаете MCC 7321 в ту сумму, которую показываете. Вы уверены, что в аэропорте когда станет вопрос о том выполняются ли условия по тратам за 35 дней или нет, вот эти вот расходы MCC 7321 будут учтены?
Esq
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:16

  Esq написав:
  Esq написав:Alfa_Bank, вы не ответили на существенную, даже можно сказать основную часть моего вопроса.

[...]

Важная часть вопроса заклюяается в том, что непонятно откуда вы берете ту сумму, которая отображается приложением в качестве "подтверждения", что выполняются квалификационные условия. У меня в приложении сумма значительно превышает объективные расходы соответствующие правилам.

Это подводит меня к мысли, что приложение даёт ложную информацию о предоставляемых сервисах, и тот факт, что банк не делает оговорки о том, что приводимая сумма может отличаться от того, что идёт в зачёт в расчетах самой МПС, вводит в заблуждение относительно доступности этих сервисов. Именно это я и прошу уточнить и прокомментировать.


Наводящий вопрос: вы, похоже, включаете MCC 7321 в ту сумму, которую показываете. Вы уверены, что в аэропорте когда станет вопрос о том выполняются ли условия по тратам за 35 дней или нет, вот эти вот расходы MCC 7321 будут учтены?

Это и хочу проверить. Уточните, пожалуйста, сумму, которую видите в приложении.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:17

  Alfa_Bank написав:
  Esq написав:Наводящий вопрос: вы, похоже, включаете MCC 7321 в ту сумму, которую показываете. Вы уверены, что в аэропорте когда станет вопрос о том выполняются ли условия по тратам за 35 дней или нет, вот эти вот расходы MCC 7321 будут учтены?

Это и хочу проверить. Уточните, пожалуйста, сумму, которую видите в приложении.


ЛС
Esq
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:25

Перевыпуск со сменой тарифа

Альфа-банк, а что это за новости, что если карта была перевыпущена со сменой тарифа, то надо подождать еще РД, чтобы реально произошла смена тарифа, а до этого времени будет действовать старый тариф?
Заменил вот это я свою Эко-максимум на Максимум 2.0, орешки все не идут никак и только при обращении в КЦ я узнал о таком приколе. Почему о таких нюансах 0 информации где-либо? Никто из сотрудников (ни в КЦ, кто перевыпускал, ни в отделении при выдаче карты) о таком не упомянул.
Хорошо, что я еще об этом узнал до РД, т.к. Альфа еще б сняла абонплату за якобы Эко, когда я расчитываю уже на 60 дн. грейс Максимум 2.0 :evil:
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:41

  Avatar написав:Альфа-банк, а что это за новости, что если карта была перевыпущена со сменой тарифа, то надо подождать еще РД, чтобы реально произошла смена тарифа, а до этого времени будет действовать старый тариф?
Заменил вот это я свою Эко-максимум на Максимум 2.0, орешки все не идут никак и только при обращении в КЦ я узнал о таком приколе. Почему о таких нюансах 0 информации где-либо? Никто из сотрудников (ни в КЦ, кто перевыпускал, ни в отделении при выдаче карты) о таком не упомянул.
Хорошо, что я еще об этом узнал до РД, т.к. Альфа еще б сняла абонплату за якобы Эко, когда я расчитываю уже на 60 дн. грейс Максимум 2.0 :evil:

Avatar, добрый день. Так всегда было. Тариф меняется если активирована новая карта, подписаны документы в ближайшую РД. КЦ должны об этом предупреждать.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:48

  Alfa_Bank написав:
  Avatar написав:Альфа-банк, а что это за новости, что если карта была перевыпущена со сменой тарифа, то надо подождать еще РД, чтобы реально произошла смена тарифа, а до этого времени будет действовать старый тариф?
Заменил вот это я свою Эко-максимум на Максимум 2.0, орешки все не идут никак и только при обращении в КЦ я узнал о таком приколе. Почему о таких нюансах 0 информации где-либо? Никто из сотрудников (ни в КЦ, кто перевыпускал, ни в отделении при выдаче карты) о таком не упомянул.
Хорошо, что я еще об этом узнал до РД, т.к. Альфа еще б сняла абонплату за якобы Эко, когда я расчитываю уже на 60 дн. грейс Максимум 2.0 :evil:

Avatar, добрый день. Так всегда было. Тариф меняется если активирована новая карта, подписаны документы в ближайшую РД. КЦ должны об этом предупреждать.

Alfa_Bank, спасибо. Я об этом впервые слышу.
Можно попросить, чтобы кто-то из ответственных сотрудников прослушал запись разговора и определил, была ли предоставлена соответствующая консультация?
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:15

Alfa_Bank

Значит в моем случае переход на тариф максимум 2.0 произойдет без анулирования: перевыпустил карту ***306
а ***321 и ***986 были допками и перейдут сами в новый тариф?
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demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:20

  Avatar написав:Alfa_Bank, спасибо. Я об этом впервые слышу.
Можно попросить, чтобы кто-то из ответственных сотрудников прослушал запись разговора и определил, была ли предоставлена соответствующая консультация?

Да, конечно. Попрошу прослушать. Отпишусь по результату.
Alfa_Bank
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