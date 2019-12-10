Esq написав: Важная часть вопроса заклюяается в том, что непонятно откуда вы берете ту сумму, которая отображается приложением в качестве "подтверждения", что выполняются квалификационные условия. У меня в приложении сумма значительно превышает объективные расходы соответствующие правилам.
Это подводит меня к мысли, что приложение даёт ложную информацию о предоставляемых сервисах, и тот факт, что банк не делает оговорки о том, что приводимая сумма может отличаться от того, что идёт в зачёт в расчетах самой МПС, вводит в заблуждение относительно доступности этих сервисов. Именно это я и прошу уточнить и прокомментировать.
Пришлите в личку скрин с тем, что у вас отображается, пожалуйста.
Esq написав:Alfa_Bank, вы не ответили на существенную, даже можно сказать основную часть моего вопроса.
[...]
Важная часть вопроса заклюяается в том, что непонятно откуда вы берете ту сумму, которая отображается приложением в качестве "подтверждения", что выполняются квалификационные условия. У меня в приложении сумма значительно превышает объективные расходы соответствующие правилам.
Это подводит меня к мысли, что приложение даёт ложную информацию о предоставляемых сервисах, и тот факт, что банк не делает оговорки о том, что приводимая сумма может отличаться от того, что идёт в зачёт в расчетах самой МПС, вводит в заблуждение относительно доступности этих сервисов. Именно это я и прошу уточнить и прокомментировать.
Наводящий вопрос: вы, похоже, включаете MCC 7321 в ту сумму, которую показываете. Вы уверены, что в аэропорте когда станет вопрос о том выполняются ли условия по тратам за 35 дней или нет, вот эти вот расходы MCC 7321 будут учтены?
Esq написав:Alfa_Bank, вы не ответили на существенную, даже можно сказать основную часть моего вопроса.
[...]
Важная часть вопроса заклюяается в том, что непонятно откуда вы берете ту сумму, которая отображается приложением в качестве "подтверждения", что выполняются квалификационные условия. У меня в приложении сумма значительно превышает объективные расходы соответствующие правилам.
Это подводит меня к мысли, что приложение даёт ложную информацию о предоставляемых сервисах, и тот факт, что банк не делает оговорки о том, что приводимая сумма может отличаться от того, что идёт в зачёт в расчетах самой МПС, вводит в заблуждение относительно доступности этих сервисов. Именно это я и прошу уточнить и прокомментировать.
Наводящий вопрос: вы, похоже, включаете MCC 7321 в ту сумму, которую показываете. Вы уверены, что в аэропорте когда станет вопрос о том выполняются ли условия по тратам за 35 дней или нет, вот эти вот расходы MCC 7321 будут учтены?
Это и хочу проверить. Уточните, пожалуйста, сумму, которую видите в приложении.
Esq написав:Наводящий вопрос: вы, похоже, включаете MCC 7321 в ту сумму, которую показываете. Вы уверены, что в аэропорте когда станет вопрос о том выполняются ли условия по тратам за 35 дней или нет, вот эти вот расходы MCC 7321 будут учтены?
Это и хочу проверить. Уточните, пожалуйста, сумму, которую видите в приложении.
Альфа-банк, а что это за новости, что если карта была перевыпущена со сменой тарифа, то надо подождать еще РД, чтобы реально произошла смена тарифа, а до этого времени будет действовать старый тариф? Заменил вот это я свою Эко-максимум на Максимум 2.0, орешки все не идут никак и только при обращении в КЦ я узнал о таком приколе. Почему о таких нюансах 0 информации где-либо? Никто из сотрудников (ни в КЦ, кто перевыпускал, ни в отделении при выдаче карты) о таком не упомянул. Хорошо, что я еще об этом узнал до РД, т.к. Альфа еще б сняла абонплату за якобы Эко, когда я расчитываю уже на 60 дн. грейс Максимум 2.0
Avatar написав:Альфа-банк, а что это за новости, что если карта была перевыпущена со сменой тарифа, то надо подождать еще РД, чтобы реально произошла смена тарифа, а до этого времени будет действовать старый тариф? Заменил вот это я свою Эко-максимум на Максимум 2.0, орешки все не идут никак и только при обращении в КЦ я узнал о таком приколе. Почему о таких нюансах 0 информации где-либо? Никто из сотрудников (ни в КЦ, кто перевыпускал, ни в отделении при выдаче карты) о таком не упомянул. Хорошо, что я еще об этом узнал до РД, т.к. Альфа еще б сняла абонплату за якобы Эко, когда я расчитываю уже на 60 дн. грейс Максимум 2.0
Avatar, добрый день. Так всегда было. Тариф меняется если активирована новая карта, подписаны документы в ближайшую РД. КЦ должны об этом предупреждать.
Avatar написав:Альфа-банк, а что это за новости, что если карта была перевыпущена со сменой тарифа, то надо подождать еще РД, чтобы реально произошла смена тарифа, а до этого времени будет действовать старый тариф? Заменил вот это я свою Эко-максимум на Максимум 2.0, орешки все не идут никак и только при обращении в КЦ я узнал о таком приколе. Почему о таких нюансах 0 информации где-либо? Никто из сотрудников (ни в КЦ, кто перевыпускал, ни в отделении при выдаче карты) о таком не упомянул. Хорошо, что я еще об этом узнал до РД, т.к. Альфа еще б сняла абонплату за якобы Эко, когда я расчитываю уже на 60 дн. грейс Максимум 2.0
Avatar, добрый день. Так всегда было. Тариф меняется если активирована новая карта, подписаны документы в ближайшую РД. КЦ должны об этом предупреждать.
Alfa_Bank, спасибо. Я об этом впервые слышу. Можно попросить, чтобы кто-то из ответственных сотрудников прослушал запись разговора и определил, была ли предоставлена соответствующая консультация?
Avatar написав:Alfa_Bank, спасибо. Я об этом впервые слышу. Можно попросить, чтобы кто-то из ответственных сотрудников прослушал запись разговора и определил, была ли предоставлена соответствующая консультация?
Да, конечно. Попрошу прослушать. Отпишусь по результату.