Додано: Сер 11 гру, 2019 15:25

, а что это за новости, что если карта была перевыпущена со сменой тарифа, то надо подождать еще РД, чтобы реально произошла смена тарифа, а до этого времени будет действовать старый тариф?Заменил вот это я свою Эко-максимум на Максимум 2.0, орешки все не идут никак и только при обращении в КЦ я узнал о таком приколе. Почему о таких нюансах 0 информации где-либо? Никто из сотрудников (ни в КЦ, кто перевыпускал, ни в отделении при выдаче карты) о таком не упомянул.Хорошо, что я еще об этом узнал до РД, т.к. Альфа еще б сняла абонплату за якобы Эко, когда я расчитываю уже на 60 дн. грейс Максимум 2.0