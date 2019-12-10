Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:23
Alfa_Bank написав: Кочевник написав: Alfa_Bank
, а відколи не можна відразу вимкнути в чаті страховку від нещасних випадків по карті/картам? Звернувся в чат, надав номери карт, а мені у відповідь: "Фіксую заявку, з вами зв`яжеться відповідальний спеціаліст протягом 24 годин".
Точно не скажу, але вже кулька місяців така процедура.
В неробочій час дзвінка можна не чекати?
Кочевник
Повідомлень: 1165
З нами з: 16.02.17
Подякував: 199 раз.
Подякували: 56 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:23
demichh написав:
Значит в моем случае переход на тариф максимум 2.0 произойдет без анулирования: перевыпустил карту
***306
а ***321 и ***986 были допками и перейдут сами в новый тариф?
Да.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 7753
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 671 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:29
demichh мне на горячке заказали перевыпуск всех 3-х карт, само ничего никуда не перейдет.
orhidf
Повідомлень: 106
З нами з: 27.07.15
Подякував: 39 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:29
Кочевник написав: Alfa_Bank написав: Кочевник написав: Alfa_Bank
, а відколи не можна відразу вимкнути в чаті страховку від нещасних випадків по карті/картам? Звернувся в чат, надав номери карт, а мені у відповідь: "Фіксую заявку, з вами зв`яжеться відповідальний спеціаліст протягом 24 годин".
Точно не скажу, але вже кулька місяців така процедура.
В неробочій час дзвінка можна не чекати?
В неробочий навряд, я передам колегам, щоб вам зателефонували найближчим часом.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 7753
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 671 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:32
а для нових клієнтів кредитку Максимум тепер оформлюють тіки 2.0 без плати за обслуговування?
balance
Повідомлень: 108
З нами з: 24.12.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:36
balance написав:
а для нових клієнтів кредитку Максимум тепер оформлюють тіки 2.0 без плати за обслуговування?
balance, доброго дня. Так.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 7753
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 671 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:40
Alfa_Bank написав: balance написав:
а для нових клієнтів кредитку Максимум тепер оформлюють тіки 2.0 без плати за обслуговування?
balance, доброго дня. Так.
а можна посилання на тарифи Максимум 2.0?
balance
Повідомлень: 108
З нами з: 24.12.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:44
balance написав: Alfa_Bank написав: balance написав:
а для нових клієнтів кредитку Максимум тепер оформлюють тіки 2.0 без плати за обслуговування?
balance, доброго дня. Так.
а можна посилання на тарифи Максимум 2.0?
https://alfabank.ua/storage/image-storage/2019/11/28/49/source/kreditna-kartka-maksimum-20_1574959054.pdf
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 7753
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 671 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:51
orhidf написав: demichh
мне на горячке заказали перевыпуск всех 3-х карт, само ничего никуда не перейдет.
Посмотрим, пока у представителя ошибок не было. А горячка этим грешит
demichh
Повідомлень: 2242
З нами з: 09.12.10
Подякував: 118 раз.
Подякували: 117 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
14513
2011924
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16824
2388677
35912
4443327