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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7945794679477948

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:23

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, а відколи не можна відразу вимкнути в чаті страховку від нещасних випадків по карті/картам? Звернувся в чат, надав номери карт, а мені у відповідь: "Фіксую заявку, з вами зв`яжеться відповідальний спеціаліст протягом 24 годин". :?

Точно не скажу, але вже кулька місяців така процедура.

В неробочій час дзвінка можна не чекати?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:23

  demichh написав:Значит в моем случае переход на тариф максимум 2.0 произойдет без анулирования: перевыпустил карту ***306
а ***321 и ***986 были допками и перейдут сами в новый тариф?
Зображення

Да.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:29

demichh мне на горячке заказали перевыпуск всех 3-х карт, само ничего никуда не перейдет.
orhidf
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:29

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, а відколи не можна відразу вимкнути в чаті страховку від нещасних випадків по карті/картам? Звернувся в чат, надав номери карт, а мені у відповідь: "Фіксую заявку, з вами зв`яжеться відповідальний спеціаліст протягом 24 годин". :?

Точно не скажу, але вже кулька місяців така процедура.

В неробочій час дзвінка можна не чекати?

В неробочий навряд, я передам колегам, щоб вам зателефонували найближчим часом.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:32

Re: Альфа-Банк

а для нових клієнтів кредитку Максимум тепер оформлюють тіки 2.0 без плати за обслуговування?
balance
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:36

  balance написав:а для нових клієнтів кредитку Максимум тепер оформлюють тіки 2.0 без плати за обслуговування?

balance, доброго дня. Так.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:40

  Alfa_Bank написав:
  balance написав:а для нових клієнтів кредитку Максимум тепер оформлюють тіки 2.0 без плати за обслуговування?

balance, доброго дня. Так.
а можна посилання на тарифи Максимум 2.0?
balance
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:44

  balance написав:
  Alfa_Bank написав:
  balance написав:а для нових клієнтів кредитку Максимум тепер оформлюють тіки 2.0 без плати за обслуговування?

balance, доброго дня. Так.
а можна посилання на тарифи Максимум 2.0?

https://alfabank.ua/storage/image-storage/2019/11/28/49/source/kreditna-kartka-maksimum-20_1574959054.pdf
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:51

  orhidf написав:demichh мне на горячке заказали перевыпуск всех 3-х карт, само ничего никуда не перейдет.

Посмотрим, пока у представителя ошибок не было. А горячка этим грешит :)
demichh
 
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