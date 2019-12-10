Кочевник написав:Alfa_Bank, а відколи не можна відразу вимкнути в чаті страховку від нещасних випадків по карті/картам? Звернувся в чат, надав номери карт, а мені у відповідь: "Фіксую заявку, з вами зв`яжеться відповідальний спеціаліст протягом 24 годин".
Точно не скажу, але вже кулька місяців така процедура.
Кочевник написав:Alfa_Bank, а відколи не можна відразу вимкнути в чаті страховку від нещасних випадків по карті/картам? Звернувся в чат, надав номери карт, а мені у відповідь: "Фіксую заявку, з вами зв`яжеться відповідальний спеціаліст протягом 24 годин".
Точно не скажу, але вже кулька місяців така процедура.
В неробочій час дзвінка можна не чекати?
В неробочий навряд, я передам колегам, щоб вам зателефонували найближчим часом.
Shummi написав:Разница между рыночным курсом и курсов расчета по картам уже 3 % практически, это уже ИМХО совсем беспредел. В Расчетах за границей однозначно с Тревела надо переходить на долларовую карту
К сожалению, банк это не волнует. И что такая карта как Трэвел не нужна не только за границей, но и при расчетах в валютах в Украине при покупках, например, авиабилетов на сайтах компаний.