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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7946794779487949

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:32

Разница между рыночным курсом и курсов расчета по картам уже 3 % практически

ну так кешбэк же 3% как раз :mrgreen:
Seva
 
Повідомлень: 220
З нами з: 16.03.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:45

  Seva написав:
Разница между рыночным курсом и курсов расчета по картам уже 3 % практически

ну так кешбэк же 3% как раз :mrgreen:

Этот кешбек ещё отоварить непросто :-(
Если по максимке достаточно сделать обычную покупку где либо, то с тревелом так вообще беда
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Stringer
 
Повідомлень: 10052
З нами з: 23.01.13
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:46

Этот кешбек ещё отоварить непросто :-(

а в чем сложность-то? Я уже 15 тысяч этих миль набил, сложностей вроде не заметил
Seva
 
Повідомлень: 220
З нами з: 16.03.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:56

  Seva написав:
Этот кешбек ещё отоварить непросто :-(

а в чем сложность-то? Я уже 15 тысяч этих миль набил, сложностей вроде не заметил

Так надо купить на них, либо билеты, либо отель, нет?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Повідомлень: 10052
З нами з: 23.01.13
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:59

Stringer вы никогда ничего такого не покупаете?

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Seva
 
Повідомлень: 220
З нами з: 16.03.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:11

Seva
Не все постоянно куда-то ездят, возможно для вас это открытие...
Vorlon
 
Повідомлень: 7539
З нами з: 14.06.13
Подякував: 373 раз.
Подякували: 754 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:11

  Vorlon написав:Seva
Не все постоянно куда-то ездят, возможно для вас это открытие...

Ну как бы карта называется Travel :mrgreen:
Seva
 
Повідомлень: 220
З нами з: 16.03.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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  #<1 ... 7946794779487949
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