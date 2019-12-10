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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:32
Разница между рыночным курсом и курсов расчета по картам уже 3 % практически
ну так кешбэк же 3% как раз
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Seva
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Додано: Сер 11 гру, 2019 18:45
Seva написав:
Разница между рыночным курсом и курсов расчета по картам уже 3 % практически
ну так кешбэк же 3% как раз
Этот кешбек ещё отоварить непросто
Если по максимке достаточно сделать обычную покупку где либо, то с тревелом так вообще беда
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Додано: Сер 11 гру, 2019 18:46
Этот кешбек ещё отоварить непросто
а в чем сложность-то? Я уже 15 тысяч этих миль набил, сложностей вроде не заметил
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Seva
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Додано: Сер 11 гру, 2019 18:56
Seva написав:
Этот кешбек ещё отоварить непросто
а в чем сложность-то? Я уже 15 тысяч этих миль набил, сложностей вроде не заметил
Так надо купить на них, либо билеты, либо отель, нет?
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Додано: Сер 11 гру, 2019 18:59
Stringer
вы никогда ничего такого не покупаете?
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Seva
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Додано: Сер 11 гру, 2019 19:11
Seva
Не все постоянно куда-то ездят, возможно для вас это открытие...
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Vorlon
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Додано: Сер 11 гру, 2019 19:11
Vorlon написав:Seva
Не все постоянно куда-то ездят, возможно для вас это открытие...
Ну как бы карта называется Travel
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Seva
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Додано: Сер 11 гру, 2019 20:37
Кочевник, доброго дня. В тарифах інформації немає, оскільки страховки це окремий договір. ФР - 1% від крединого ліміту, страхування від нещасного випадку - 0.1% від суми заборгованості на РД.
Alfa_Bank вы тут по разному % и названия страховок указали. Где правильно?
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gun
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