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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7947794879497950>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:32

Разница между рыночным курсом и курсов расчета по картам уже 3 % практически

ну так кешбэк же 3% как раз :mrgreen:
Seva
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:45

  Seva написав:
Разница между рыночным курсом и курсов расчета по картам уже 3 % практически

ну так кешбэк же 3% как раз :mrgreen:

Этот кешбек ещё отоварить непросто :-(
Если по максимке достаточно сделать обычную покупку где либо, то с тревелом так вообще беда
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:46

Этот кешбек ещё отоварить непросто :-(

а в чем сложность-то? Я уже 15 тысяч этих миль набил, сложностей вроде не заметил
Seva
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:56

  Seva написав:
Этот кешбек ещё отоварить непросто :-(

а в чем сложность-то? Я уже 15 тысяч этих миль набил, сложностей вроде не заметил

Так надо купить на них, либо билеты, либо отель, нет?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:59

Stringer вы никогда ничего такого не покупаете?

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Seva
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:11

Seva
Не все постоянно куда-то ездят, возможно для вас это открытие...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:11

  Vorlon написав:Seva
Не все постоянно куда-то ездят, возможно для вас это открытие...

Ну как бы карта называется Travel :mrgreen:
Seva
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:37

  Alfa_Bank написав:
  emeta написав:Позвонили с приглашением оформить кредитку Максимум
почитал бегло ветку, разные версии.. 2.0

Что за продукт?
Какие то подводные камни есть, абонплата, страховки?

Добрый день. Вот тарифы - https://alfabank.ua/storage/image-storage/2019/11/28/49/source/kreditna-kartka-maksimum-20_1574959054.pdf. Есть две страховки - от несчастного случая (1% в месяц от суммы задолженности на расчетную дату) и фин.рисков (0.1% в месяц от суммы кредитного лимита).

Кочевник, доброго дня. В тарифах інформації немає, оскільки страховки це окремий договір. ФР - 1% від крединого ліміту, страхування від нещасного випадку - 0.1% від суми заборгованості на РД.

Alfa_Bank вы тут по разному % и названия страховок указали. Где правильно?
gun
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:08

Кто спрашива де в ДКБО прописано про страховку?
Вот порылся у себя в архиве за 2015 год :)
4.3.20. Вимагати від Клієнта укладення Договору страхування відносно страхування ризиків щодо смерті або встановлення інвалідності першої або другої групи Позичальника в результаті нещасного випадку, єдиним вигодонабувачем за яким є Банк.

5.9.1.22. Держатель має право добровільно укласти Договір добровільного страхування від нещасних випадків та добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби для держателів платіжних карток (надалі – Договір страхування), єдиним вигодонабувачем за яким є Банк. При цьому, Держатель доручає (надає згоду) Банку: (1) щомісячно в останній день Розрахункового періоду в порядку договірного списання у відповідності до положень ст.26 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» здійснити списання сум грошових коштів з Рахунку ЕПЗ, зазначеного у відповідному Додатку, укладеному Банком із Клієнтом в рамках продукту «Прибуткова Картка з кредитом», в розмірі, необхідному для щомісячної оплати страхового платежу згідно з умовами Договору страхування», а саме у розмірі 1% від страхової суми, визначеної по формулі, зазначеної в п. 3. Договору страхування. Списані Банком в
порядку договірного списання з Рахунку ЕПЗ суми грошових кошти зараховуються на поточний рахунок ПРАТ «Страхова Компанія «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ», зазначений в Додатку до цього Договору укладеному Банком із Клієнтом в рамках продукту «Прибуткова Картка з кредитом». Договірне списання, що вказане в цьому пункті не потребує оформлення Заявок на договірне списання та здійснюється на умовах, визначених у відповідному Додатку,
укладеного між Банком та Клієнтом до цього Договору.
Шото подобное нуна найти в обновленных ДКБО. Проблема в том, шо раньше ДКБО выклывался единым файлом, а щас разными кусками-главами :(
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:35

Re: Альфа-Банк

З мене зняли "Щомісячна комісія за страховий пакет від нещасного випадку " в розмірі 1% від заборгованості на РД.
Зараз офіційно ця інформація має наступний вигляд.
7.8.Клієнт,окрім Клієнтів «А-Клубу»,доручає (надає згоду) Банку: (1) для Договорів добровільного страхування від нещасних випадків та добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби для держателів платіжних карток -щомісячно в останній день Розрахункового періоду в порядку договірного списання у відповідності до положень ст.26 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» здійснювати списання сум грошових коштів з Рахунку, зазначеного у відповідній Угоді про обслуговування кредитної карткита відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі, необхідному для щомісячної оплати страхового платежу згідно з умовами Договору страхування», а саме у розмірі 1% від страхової суми, визначеної по формулі, зазначеної в п. 3. Договору страхування; (2) для Договорів страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток -щомісячно в останній день Розрахункового періоду, в порядку договірного списання у відповідності до положень ст.26 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» здійснювати списання сум грошових коштів з Рахунку, зазначеного у відповідній Угоді про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі, необхідному для щомісячної оплати страхового платежу згідно з умовами Договору страхування», а саме у розмірі 0,1% від розміру встановленої відновлювальної кредитної лінії.
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