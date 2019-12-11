Додано: Сер 11 гру, 2019 21:08

4.3.20. Вимагати від Клієнта укладення Договору страхування відносно страхування ризиків щодо смерті або встановлення інвалідності першої або другої групи Позичальника в результаті нещасного випадку, єдиним вигодонабувачем за яким є Банк.



5.9.1.22. Держатель має право добровільно укласти Договір добровільного страхування від нещасних випадків та добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби для держателів платіжних карток (надалі – Договір страхування), єдиним вигодонабувачем за яким є Банк. При цьому, Держатель доручає (надає згоду) Банку: (1) щомісячно в останній день Розрахункового періоду в порядку договірного списання у відповідності до положень ст.26 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» здійснити списання сум грошових коштів з Рахунку ЕПЗ, зазначеного у відповідному Додатку, укладеному Банком із Клієнтом в рамках продукту «Прибуткова Картка з кредитом», в розмірі, необхідному для щомісячної оплати страхового платежу згідно з умовами Договору страхування», а саме у розмірі 1% від страхової суми, визначеної по формулі, зазначеної в п. 3. Договору страхування. Списані Банком в

порядку договірного списання з Рахунку ЕПЗ суми грошових кошти зараховуються на поточний рахунок ПРАТ «Страхова Компанія «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ», зазначений в Додатку до цього Договору укладеному Банком із Клієнтом в рамках продукту «Прибуткова Картка з кредитом». Договірне списання, що вказане в цьому пункті не потребує оформлення Заявок на договірне списання та здійснюється на умовах, визначених у відповідному Додатку,

укладеного між Банком та Клієнтом до цього Договору.

Кто спрашива де в ДКБО прописано про страховку?Вот порылся у себя в архиве загодШото подобное нуна найти в обновленных ДКБО. Проблема в том, шо раньше ДКБО выклывался единым файлом, а щас разными кусками-главами