И как курсы, радуют?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2019 22:23
Додано: Чет 12 гру, 2019 01:26
это полный нонсенс не дать лимит человеку который полностью закрыл предыдущий кредитный договор.
и шо там тот скоринг - ответить на 5 тупых вопросов? и то если будут звонить
кстати закрыть и открыть это полностью мудрое решение - так как приносит 400 гришек изюма)))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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