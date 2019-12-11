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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Чет 12 гру, 2019 01:26
clientage написав: demichh написав:
Аннулировать это закрыть? Наверное позакрываю на всяк случай все и выпущу заново.
А лимииит? Повторный скоринг готовы пройти?
это полный нонсенс не дать лимит человеку который полностью закрыл предыдущий кредитный договор.
и шо там тот скоринг - ответить на 5 тупых вопросов? и то если будут звонить
кстати закрыть и открыть это полностью мудрое решение - так как приносит 400 гришек изюма)))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Чет 12 гру, 2019 07:07
uaprofi написав: clientage написав: demichh написав:
Аннулировать это закрыть? Наверное позакрываю на всяк случай все и выпущу заново.
А лимииит? Повторный скоринг готовы пройти?
это полный нонсенс не дать лимит человеку который полностью закрыл предыдущий кредитный договор.
и шо там тот скоринг - ответить на 5 тупых вопросов? и то если будут звонить
кстати закрыть и открыть это полностью мудрое решение - так как приносит 400 гришек изюма)))
Хм. Ну было 30К, а теперь дадут 3К. Ведь чел 4 года назад после того как взял 30К еще потихоньку набрал кредиток у Мони, Идеи, Таси -- теперь большая креднагрузка
Хотя Алка в этом плане достаточно лояльная банка
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 12 гру, 2019 08:21
gun написав:
Кочевник, доброго дня. В тарифах інформації немає, оскільки страховки це окремий договір. ФР - 1% від крединого ліміту, страхування від нещасного випадку - 0.1% від суми заборгованості на РД.
Alfa_Bank вы тут по разному % и названия страховок указали. Где правильно?
gun, добрый день. Спасибо, что заметили. НС - 1% в месяц от суммы задолженности на расчетную дату и ФР - 0.1% в месяц от суммы кредитного лимита.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 12 гру, 2019 08:22
Кочевник
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, не бачу в тарифах на Максимку розмір страховок. Де?
Кочевник, доброго дня. В тарифах інформації немає, оскільки страховки це окремий договір. ФР - 1% від крединого ліміту, страхування від нещасного випадку - 0.1% від суми заборгованості на РД.
, доброго дня. Перепрошую. Ось вірна інфо: ФР - 0.1% від крединого ліміту, страхування від нещасного випадку - 1% від суми заборгованості на РД.
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Alfa_Bank
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