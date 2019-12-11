RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7947794879497950

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:23

  Seva написав:
  Vorlon написав:Seva
Не все постоянно куда-то ездят, возможно для вас это открытие...

Ну как бы карта называется Travel :mrgreen:

И как курсы, радуют? :mrgreen:
rollo
 
Повідомлень: 136
З нами з: 20.10.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 01:26

  clientage написав:
  demichh написав:Аннулировать это закрыть? Наверное позакрываю на всяк случай все и выпущу заново.

А лимииит? Повторный скоринг готовы пройти?


это полный нонсенс не дать лимит человеку который полностью закрыл предыдущий кредитный договор.
и шо там тот скоринг - ответить на 5 тупых вопросов? и то если будут звонить
кстати закрыть и открыть это полностью мудрое решение - так как приносит 400 гришек изюма)))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3394
З нами з: 21.04.11
Подякував: 503 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 07:07

  uaprofi написав:
  clientage написав:
  demichh написав:Аннулировать это закрыть? Наверное позакрываю на всяк случай все и выпущу заново.

А лимииит? Повторный скоринг готовы пройти?


это полный нонсенс не дать лимит человеку который полностью закрыл предыдущий кредитный договор.
и шо там тот скоринг - ответить на 5 тупых вопросов? и то если будут звонить
кстати закрыть и открыть это полностью мудрое решение - так как приносит 400 гришек изюма)))

Хм. Ну было 30К, а теперь дадут 3К. Ведь чел 4 года назад после того как взял 30К еще потихоньку набрал кредиток у Мони, Идеи, Таси -- теперь большая креднагрузка :mrgreen:
Хотя Алка в этом плане достаточно лояльная банка :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 29817
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2375 раз.
Подякували: 3451 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 08:21

  gun написав:
  Alfa_Bank написав:
  emeta написав:Позвонили с приглашением оформить кредитку Максимум
почитал бегло ветку, разные версии.. 2.0

Что за продукт?
Какие то подводные камни есть, абонплата, страховки?

Добрый день. Вот тарифы - https://alfabank.ua/storage/image-storage/2019/11/28/49/source/kreditna-kartka-maksimum-20_1574959054.pdf. Есть две страховки - от несчастного случая (1% в месяц от суммы задолженности на расчетную дату) и фин.рисков (0.1% в месяц от суммы кредитного лимита).

Кочевник, доброго дня. В тарифах інформації немає, оскільки страховки це окремий договір. ФР - 1% від крединого ліміту, страхування від нещасного випадку - 0.1% від суми заборгованості на РД.

Alfa_Bank вы тут по разному % и названия страховок указали. Где правильно?

gun, добрый день. Спасибо, что заметили. НС - 1% в месяц от суммы задолженности на расчетную дату и ФР - 0.1% в месяц от суммы кредитного лимита.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7755
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 08:22

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, не бачу в тарифах на Максимку розмір страховок. Де?

Кочевник, доброго дня. В тарифах інформації немає, оскільки страховки це окремий договір. ФР - 1% від крединого ліміту, страхування від нещасного випадку - 0.1% від суми заборгованості на РД.

Кочевник, доброго дня. Перепрошую. Ось вірна інфо: ФР - 0.1% від крединого ліміту, страхування від нещасного випадку - 1% від суми заборгованості на РД.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7755
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7947794879497950
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex2013a90, Computer, ramaz, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3590, 3591, 3592
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35917 4444189
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 гру, 2019 08:40
Вкладчик1234
А-Банк 1 ... 1451, 1452, 1453
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14528 2013503
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 гру, 2019 07:48
ingtrans
ОТП БАНК 1 ... 626, 627, 628
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6277 1419411
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 гру, 2019 18:30
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.