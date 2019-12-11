Кочевник написав:Це капєц. Такий квест з відключенням. Альфа внаглу ігнорує заявки на відключення страховок. Ось звідкі щедрість із Максимкою 2.0. Нажитися на страховках.
Вам передзвонити вже мали.
Ніхто не телефонував. Я підняв скандал в чаті. Після скандалу "Запит на відключення страховки зафіксований. Ближче до розрахункової дати страховка буде відключена". На питання, як взнати, що страховка відключена, отримав шикарну відповідь: "Не буде списання страховки". Отже, лохотрон продовжується. Страховку реально не відключили, перевірити можливо виключно в РД. Якщо нічого не списали, то пощастило, якщо вжарили на страховку - тоді "Ой, нє получілось отключіть с пєрвого раза".
Кочевник написав:Це капєц. Такий квест з відключенням. Альфа внаглу ігнорує заявки на відключення страховок. Ось звідкі щедрість із Максимкою 2.0. Нажитися на страховках.
Вам передзвонити вже мали.
Ніхто не телефонував. Я підняв скандал в чаті. Після скандалу "Запит на відключення страховки зафіксований. Ближче до розрахункової дати страховка буде відключена". На питання, як взнати, що страховка відключена, отримав шикарну відповідь: ЄНе буде списання страховки". Отже, лохотрон продовжується. Страховку реально не відключили, перевірити можливо виключно в РД. Якщо нічого не списали, то пощастило, якщо вжарили на страховку - тоді "Ой, нє получілось отключіть с пєрвого раза".
Увидел в мобильно приложении что Алла предлагает бесплатную валютную карту серии «Fast Card» Заманчиво что она бесплатная с чипом и пайпасом. Но понимая что "бесплатный сыр в мышеловке бывает" хотел уточнить у тех кто уже имеет аналогичную карту о подводных камнях. Мне она нужна исключительно для поездок за рубеж в Евро зону (карта будет номинирована в Евро). Я так понял из тарифов что зачисление средств через кассу банка бесплатно, траты в торговых сетях в валюте карты бесплатно и без конвертации. Смущает только пункт "неактивной карты":
Неактивний Рахунок – це Рахунок, по котрому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не здійснювали фінансові операції по рахунку ЕПЗ та залишок кошів на Рахунку на дату списання комісії не перевищував 16 доларів США и 15 євро для рахунків у валюті. Якщо в день списання комісії залишок на рахунку, нижче комісії вказаної у тарифах, то комісія встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на рахунку.
Правильно ли я понял, что если остаток по карте будет больше 15 Евро то она будет вечно активной даже без операций покупки через ПОЗ терминалы за границей?