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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7948794979507951

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 09:58

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Це капєц. Такий квест з відключенням. Альфа внаглу ігнорує заявки на відключення страховок. Ось звідкі щедрість із Максимкою 2.0. Нажитися на страховках.

Вам передзвонити вже мали.

Ніхто не телефонував. Я підняв скандал в чаті.
Після скандалу "Запит на відключення страховки зафіксований. Ближче до розрахункової дати страховка буде відключена".
На питання, як взнати, що страховка відключена, отримав шикарну відповідь:
"Не буде списання страховки".
Отже, лохотрон продовжується. Страховку реально не відключили, перевірити можливо виключно в РД. Якщо нічого не списали, то пощастило, якщо вжарили на страховку - тоді "Ой, нє получілось отключіть с пєрвого раза".
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:04

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Це капєц. Такий квест з відключенням. Альфа внаглу ігнорує заявки на відключення страховок. Ось звідкі щедрість із Максимкою 2.0. Нажитися на страховках.

Вам передзвонити вже мали.

Ніхто не телефонував. Я підняв скандал в чаті.
Після скандалу "Запит на відключення страховки зафіксований. Ближче до розрахункової дати страховка буде відключена".
На питання, як взнати, що страховка відключена, отримав шикарну відповідь:
ЄНе буде списання страховки".
Отже, лохотрон продовжується. Страховку реально не відключили, перевірити можливо виключно в РД. Якщо нічого не списали, то пощастило, якщо вжарили на страховку - тоді "Ой, нє получілось отключіть с пєрвого раза".

Хм... Зараз розберемось.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:11

Alfa_Bank, дякую, нарешті зателефонували. Повідомили, що страховки відключені і списання не буде.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:20

  Кочевник написав:Alfa_Bank, дякую, нарешті зателефонували. Повідомили, що страховки відключені і списання не буде.

Добре)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:33

  Seva написав:Stringer вы никогда ничего такого не покупаете?

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Отож, проще приватовскую клубнику потратить, чем эти баллы путешественника
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:04

  Stringer написав:Отож, проще приватовскую клубнику потратить, чем эти баллы путешественника

Да ладно, для простых людей есть пролетарские проездные метро и билеты на поезд :)
dengon
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:08

Доброго утра.

Увидел в мобильно приложении что Алла предлагает бесплатную валютную карту серии «Fast Card» Заманчиво что она бесплатная с чипом и пайпасом. Но понимая что "бесплатный сыр в мышеловке бывает" хотел уточнить у тех кто уже имеет аналогичную карту о подводных камнях. Мне она нужна исключительно для поездок за рубеж в Евро зону (карта будет номинирована в Евро). Я так понял из тарифов что зачисление средств через кассу банка бесплатно, траты в торговых сетях в валюте карты бесплатно и без конвертации. Смущает только пункт "неактивной карты":
Неактивний Рахунок – це Рахунок, по котрому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не здійснювали фінансові операції по рахунку ЕПЗ та залишок кошів на Рахунку на дату списання комісії не перевищував 16 доларів США и 15 євро для рахунків у валюті. Якщо в день списання комісії залишок на рахунку, нижче комісії вказаної у тарифах, то комісія встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на рахунку.


Правильно ли я понял, что если остаток по карте будет больше 15 Евро то она будет вечно активной даже без операций покупки через ПОЗ терминалы за границей?
skorpi
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:09

  dengon написав:
  Stringer написав:Отож, проще приватовскую клубнику потратить, чем эти баллы путешественника

Да ладно, для простых людей есть пролетарские проездные метро и билеты на поезд :)

:cry: это для столичных мажоров только, для реальных пролетариев из Харькова возврат метро недоступен
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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