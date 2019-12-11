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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 11:42
skorpi написав:
Правильно ли я понял, что если остаток по карте будет больше 15 Евро то она будет вечно активной даже без операций покупки через ПОЗ терминалы за границей?
Второй вариант - выводить в ноль. Иногда для этого приходится чуток докупить евро до круглой суммы уже после поездки.
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wig
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