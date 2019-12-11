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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7949795079517952

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:42

Re: Альфа-Банк

  skorpi написав:Правильно ли я понял, что если остаток по карте будет больше 15 Евро то она будет вечно активной даже без операций покупки через ПОЗ терминалы за границей?

Второй вариант - выводить в ноль. Иногда для этого приходится чуток докупить евро до круглой суммы уже после поездки.
wig
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З нами з: 06.01.12
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  #<1 ... 7949795079517952
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