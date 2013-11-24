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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 11:42
skorpi написав:
Правильно ли я понял, что если остаток по карте будет больше 15 Евро то она будет вечно активной даже без операций покупки через ПОЗ терминалы за границей?
Второй вариант - выводить в ноль. Иногда для этого приходится чуток докупить евро до круглой суммы уже после поездки.
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wig
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Додано: Чет 12 гру, 2019 15:19
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, дякую, нарешті зателефонували. Повідомили, що страховки відключені і списання не буде.
Добре)
А мне сказали что страховки на новую карту увидят только в РД, так что придется выводить её в ноль, чтоб не снялась сумма
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demichh
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Додано: Чет 12 гру, 2019 16:13
Какие лимиты сейчас на п2п, сколько в день я смогу из другого банка натаскать на ультру, сервисом Альфа банка?
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demichh
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Додано: Чет 12 гру, 2019 16:23
demichh написав:
Какие лимиты сейчас на п2п, сколько в день я смогу из другого банка натаскать на ультру, сервисом Альфа банка?
Через кнопку "Пополнить" в МАБ лимит 50 000 в день / 50 000 за одну операцию / 300 000 в месяц.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 12 гру, 2019 16:27
Alfa_Bank
Раньше вроде бы было 150 тысяч в месяц. Давно подняли?
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Vorlon
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Додано: Чет 12 гру, 2019 16:30
Vorlon написав:Alfa_Bank
Раньше вроде бы было 150 тысяч в месяц. Давно подняли?
Vorlon, добрый день. Все верно. Раньше было так:*
Поповнення з карти, емітованої іншим банком України (крім карт АТ «Альфа-Банк»), з метою поповнення Рахунків ЕПЗ, за виключенням операцій поповнення Кредитної Картки та для сплати заборгованості по кредиту: · ліміт на одну операцію – до 50 000 (п’ятидесяти тисяч) гривень, · денний ліміт / щомісячний ліміт – до 150 000 (ста п’ятдесяти тисяч).*
Поповнення з карти, емітованої іншим банком України (крім карт АТ «Альфа-Банк»), з метою поповнення Кредитної Картки, Поточного рахунку, Депозитного рахунку та сплати заборгованості по кредиту: · ліміт на одну операцію / денний ліміт – до 50 000 (п’ятидесяти тисяч) гривень, · щомісячний ліміт – до 300 000 (трьохсот тисяч) гривень.
Теперь лимит 50/50/300. Как давно, не подскажу, к сожалению. В ноябре получили информацию.
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Alfa_Bank
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