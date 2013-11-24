Второй вариант - выводить в ноль. Иногда для этого приходится чуток докупить евро до круглой суммы уже после поездки.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 11:42
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:19
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:13
Какие лимиты сейчас на п2п, сколько в день я смогу из другого банка натаскать на ультру, сервисом Альфа банка?
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:23
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:30
Vorlon, добрый день. Все верно. Раньше было так:
*Поповнення з карти, емітованої іншим банком України (крім карт АТ «Альфа-Банк»), з метою поповнення Рахунків ЕПЗ, за виключенням операцій поповнення Кредитної Картки та для сплати заборгованості по кредиту: · ліміт на одну операцію – до 50 000 (п’ятидесяти тисяч) гривень, · денний ліміт / щомісячний ліміт – до 150 000 (ста п’ятдесяти тисяч).
*Поповнення з карти, емітованої іншим банком України (крім карт АТ «Альфа-Банк»), з метою поповнення Кредитної Картки, Поточного рахунку, Депозитного рахунку та сплати заборгованості по кредиту: · ліміт на одну операцію / денний ліміт – до 50 000 (п’ятидесяти тисяч) гривень, · щомісячний ліміт – до 300 000 (трьохсот тисяч) гривень.
Теперь лимит 50/50/300. Как давно, не подскажу, к сожалению. В ноябре получили информацию.
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:12
Увы - эта информация не верна.
Как было 150к - так и осталось
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:38
Re: Альфа-Банк
Как всё таки теперь правильно отключить страховки по Максимке 2.0, какой алгоритм?
Раньше это делалось через ГЛ, потом перенесли такую возможность в чат. Как я понял, теперь нужно через чат заказывать звонок из банка, ждать и потом в ходе разговора отказываться от страховки?
Всё верно?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:41
Оф.пред. решите ситуацию. После перевыпуска и РД не произошла смена тарифа обслуживания на "максимум 2.0". Чат дал такой ответ. Нормально нельзя перевести клиентов на новые условия, нужно обязательно какую-нибудь западлянку сделать.
|