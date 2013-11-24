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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7949795079517952

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:42

Re: Альфа-Банк

  skorpi написав:Правильно ли я понял, что если остаток по карте будет больше 15 Евро то она будет вечно активной даже без операций покупки через ПОЗ терминалы за границей?

Второй вариант - выводить в ноль. Иногда для этого приходится чуток докупить евро до круглой суммы уже после поездки.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:19

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, дякую, нарешті зателефонували. Повідомили, що страховки відключені і списання не буде.

Добре)

А мне сказали что страховки на новую карту увидят только в РД, так что придется выводить её в ноль, чтоб не снялась сумма :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:13

Какие лимиты сейчас на п2п, сколько в день я смогу из другого банка натаскать на ультру, сервисом Альфа банка?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:23

  demichh написав:Какие лимиты сейчас на п2п, сколько в день я смогу из другого банка натаскать на ультру, сервисом Альфа банка?

Через кнопку "Пополнить" в МАБ лимит 50 000 в день / 50 000 за одну операцию / 300 000 в месяц.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:27

Alfa_Bank
Раньше вроде бы было 150 тысяч в месяц. Давно подняли?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:30

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Раньше вроде бы было 150 тысяч в месяц. Давно подняли?

Vorlon, добрый день. Все верно. Раньше было так:
*Поповнення з карти, емітованої іншим банком України (крім карт АТ «Альфа-Банк»), з метою поповнення Рахунків ЕПЗ, за виключенням операцій поповнення Кредитної Картки та для сплати заборгованості по кредиту: · ліміт на одну операцію – до 50 000 (п’ятидесяти тисяч) гривень, · денний ліміт / щомісячний ліміт – до 150 000 (ста п’ятдесяти тисяч).
*Поповнення з карти, емітованої іншим банком України (крім карт АТ «Альфа-Банк»), з метою поповнення Кредитної Картки, Поточного рахунку, Депозитного рахунку та сплати заборгованості по кредиту: · ліміт на одну операцію / денний ліміт – до 50 000 (п’ятидесяти тисяч) гривень, · щомісячний ліміт – до 300 000 (трьохсот тисяч) гривень.
Теперь лимит 50/50/300. Как давно, не подскажу, к сожалению. В ноябре получили информацию.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:12

  Alfa_Bank написав:Теперь лимит 50/50/300. Как давно, не подскажу, к сожалению. В ноябре получили информацию.

Увы - эта информация не верна.
Как было 150к - так и осталось
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:38

Re: Альфа-Банк

Как всё таки теперь правильно отключить страховки по Максимке 2.0, какой алгоритм?
Раньше это делалось через ГЛ, потом перенесли такую возможность в чат. Как я понял, теперь нужно через чат заказывать звонок из банка, ждать и потом в ходе разговора отказываться от страховки?
Всё верно?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:41

Оф.пред. решите ситуацию. После перевыпуска и РД не произошла смена тарифа обслуживания на "максимум 2.0". Чат дал такой ответ. Нормально нельзя перевести клиентов на новые условия, нужно обязательно какую-нибудь западлянку сделать.
anikola13
 
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