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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7950795179527953

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:03

  anikola13 написав:Оф.пред. решите ситуацию. После перевыпуска и РД не произошла смена тарифа обслуживания на "максимум 2.0". Чат дал такой ответ. Нормально нельзя перевести клиентов на новые условия, нужно обязательно какую-нибудь западлянку сделать.

Уважаемая Альфабанк

К этому вопросу хочу добавить свой, а именно - как узнать что у тебя теперь тариф Максимум 2.0 ?

Мне подойдёт любой канал.

Заранее дякую!
curiousobro
 
Повідомлень: 2484
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  #<1 ... 7950795179527953
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