Уважаемая Альфабанк
К этому вопросу хочу добавить свой, а именно - как узнать что у тебя теперь тариф Максимум 2.0 ?
Мне подойдёт любой канал.
Заранее дякую!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:03
Уважаемая Альфабанк
К этому вопросу хочу добавить свой, а именно - как узнать что у тебя теперь тариф Максимум 2.0 ?
Мне подойдёт любой канал.
Заранее дякую!
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