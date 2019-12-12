Уважаемая Альфабанк
К этому вопросу хочу добавить свой, а именно - как узнать что у тебя теперь тариф Максимум 2.0 ?
Мне подойдёт любой канал.
Заранее дякую!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:03
Уважаемая Альфабанк
К этому вопросу хочу добавить свой, а именно - как узнать что у тебя теперь тариф Максимум 2.0 ?
Мне подойдёт любой канал.
Заранее дякую!
Додано: Чет 12 гру, 2019 23:40
Re: Альфа-Банк
Альфа-Банк Україна запропонував клієнтам індивідуальний курс валют
Альфа-Банк Україна перезапустив сервіс обміну валют і пропонує клієнтам самостійно визначити для себе курс обміну. Тепер клієнт може продати або купити валюту за індивідуальним курсом.
Опція індивідуального курсу валют вже доступна у всіх відділеннях Альфа-Банку Україна за запитом клієнта. Для обміну валюти за індивідуальним курсом клієнту достатньо звернутися до менеджера з відповідним проханням, і банк встановить бажаний курс або зробить зустрічну пропозицію. На даний момент опція індивідуального курсу доступна при купівлі або продажу валюти на суму від 10 000 доларів або євро.
Нагадуємо, що навіть при купівлі валюти на меншу суму клієнти Альфа-Банку Україна теж можуть отримати більш вигідний курс, якщо скористаються для цього мобільним додатком Alfa-Mobile Ukraine. Онлайн-обмін в додатку доступний 24/7 і здійснюється без комісії з боку банку. Якщо у клієнта ще немає валютної карти, він зможе відкрити віртуальну карту Fast Card тут же в додатку.
Black Jack - White Business
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