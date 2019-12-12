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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7950795179527953

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:03

  anikola13 написав:Оф.пред. решите ситуацию. После перевыпуска и РД не произошла смена тарифа обслуживания на "максимум 2.0". Чат дал такой ответ. Нормально нельзя перевести клиентов на новые условия, нужно обязательно какую-нибудь западлянку сделать.

Уважаемая Альфабанк

К этому вопросу хочу добавить свой, а именно - как узнать что у тебя теперь тариф Максимум 2.0 ?

Мне подойдёт любой канал.

Заранее дякую!
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 23:40

Re: Альфа-Банк

Альфа-Банк Україна запропонував клієнтам індивідуальний курс валют

Альфа-Банк Україна перезапустив сервіс обміну валют і пропонує клієнтам самостійно визначити для себе курс обміну. Тепер клієнт може продати або купити валюту за індивідуальним курсом.

Опція індивідуального курсу валют вже доступна у всіх відділеннях Альфа-Банку Україна за запитом клієнта. Для обміну валюти за індивідуальним курсом клієнту достатньо звернутися до менеджера з відповідним проханням, і банк встановить бажаний курс або зробить зустрічну пропозицію. На даний момент опція індивідуального курсу доступна при купівлі або продажу валюти на суму від 10 000 доларів або євро.

Нагадуємо, що навіть при купівлі валюти на меншу суму клієнти Альфа-Банку Україна теж можуть отримати більш вигідний курс, якщо скористаються для цього мобільним додатком Alfa-Mobile Ukraine. Онлайн-обмін в додатку доступний 24/7 і здійснюється без комісії з боку банку. Якщо у клієнта ще немає валютної карти, він зможе відкрити віртуальну карту Fast Card тут же в додатку.

https://alfabank.ua/about/press/alfa-bank-ukrayina-zaproponuvav-kliyentam-individualnij-kurs-2040
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 07:58

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Теперь лимит 50/50/300. Как давно, не подскажу, к сожалению. В ноябре получили информацию.

Увы - эта информация не верна.
Как было 150к - так и осталось

Добрый день. Могли бы в личку написать пример.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 07:59

  anikola13 написав:Оф.пред. решите ситуацию. После перевыпуска и РД не произошла смена тарифа обслуживания на "максимум 2.0". Чат дал такой ответ. Нормально нельзя перевести клиентов на новые условия, нужно обязательно какую-нибудь западлянку сделать.

Добрый день. Взяла в работу. Отпишусь.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 07:59

  curiousobro написав:
  anikola13 написав:Оф.пред. решите ситуацию. После перевыпуска и РД не произошла смена тарифа обслуживания на "максимум 2.0". Чат дал такой ответ. Нормально нельзя перевести клиентов на новые условия, нужно обязательно какую-нибудь западлянку сделать.

Уважаемая Альфабанк

К этому вопросу хочу добавить свой, а именно - как узнать что у тебя теперь тариф Максимум 2.0 ?

Мне подойдёт любой канал.

Заранее дякую!

Добрый день. Горячая линия, чат, я можем подсказать.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:07

  curiousobro написав:
  anikola13 написав:Оф.пред. решите ситуацию. После перевыпуска и РД не произошла смена тарифа обслуживания на "максимум 2.0". Чат дал такой ответ. Нормально нельзя перевести клиентов на новые условия, нужно обязательно какую-нибудь западлянку сделать.

Старые карты аннулированы были до РД?

Да, накануне РД.
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