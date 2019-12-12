anikola13 написав:Оф.пред. решите ситуацию. После перевыпуска и РД не произошла смена тарифа обслуживания на "максимум 2.0". Чат дал такой ответ. Нормально нельзя перевести клиентов на новые условия, нужно обязательно какую-нибудь западлянку сделать.
Уважаемая Альфабанк
К этому вопросу хочу добавить свой, а именно - как узнать что у тебя теперь тариф Максимум 2.0 ?
Альфа-Банк Україна запропонував клієнтам індивідуальний курс валют
Альфа-Банк Україна перезапустив сервіс обміну валют і пропонує клієнтам самостійно визначити для себе курс обміну. Тепер клієнт може продати або купити валюту за індивідуальним курсом.
Опція індивідуального курсу валют вже доступна у всіх відділеннях Альфа-Банку Україна за запитом клієнта. Для обміну валюти за індивідуальним курсом клієнту достатньо звернутися до менеджера з відповідним проханням, і банк встановить бажаний курс або зробить зустрічну пропозицію. На даний момент опція індивідуального курсу доступна при купівлі або продажу валюти на суму від 10 000 доларів або євро.
Нагадуємо, що навіть при купівлі валюти на меншу суму клієнти Альфа-Банку Україна теж можуть отримати більш вигідний курс, якщо скористаються для цього мобільним додатком Alfa-Mobile Ukraine. Онлайн-обмін в додатку доступний 24/7 і здійснюється без комісії з боку банку. Якщо у клієнта ще немає валютної карти, він зможе відкрити віртуальну карту Fast Card тут же в додатку.
anikola13 написав:Оф.пред. решите ситуацию. После перевыпуска и РД не произошла смена тарифа обслуживания на "максимум 2.0". Чат дал такой ответ. Нормально нельзя перевести клиентов на новые условия, нужно обязательно какую-нибудь западлянку сделать.
anikola13 написав:Оф.пред. решите ситуацию. После перевыпуска и РД не произошла смена тарифа обслуживания на "максимум 2.0". Чат дал такой ответ. Нормально нельзя перевести клиентов на новые условия, нужно обязательно какую-нибудь западлянку сделать.
Уважаемая Альфабанк
К этому вопросу хочу добавить свой, а именно - как узнать что у тебя теперь тариф Максимум 2.0 ?
Мне подойдёт любой канал.
Заранее дякую!
Добрый день. Горячая линия, чат, я можем подсказать.
anikola13 написав:Оф.пред. решите ситуацию. После перевыпуска и РД не произошла смена тарифа обслуживания на "максимум 2.0". Чат дал такой ответ. Нормально нельзя перевести клиентов на новые условия, нужно обязательно какую-нибудь западлянку сделать.