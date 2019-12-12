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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7951795279537954

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:22

Вопрос.
По акции "Пригласи друга" 31 день -15 декабря, это воскресенье. Когда все же должны выплатить 200 грн? В выходной выплачивают? Или что-то пошло не так? Нет ни у меня, ни у друга.
balbesik
 
Повідомлень: 222
З нами з: 11.04.13
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:30

  balbesik написав:Вопрос.
По акции "Пригласи друга" 31 день -15 декабря, это воскресенье. Когда все же должны выплатить 200 грн? В выходной выплачивают? Или что-то пошло не так? Нет ни у меня, ни у друга.

balbesik, добрый день. Нужно смотреть. Дайте, пожалуйста ИНН друга и уточните кто кого приглашал.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7767
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 672 раз.
 
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  #<1 ... 7951795279537954
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