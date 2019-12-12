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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:22
Вопрос.
По акции "Пригласи друга" 31 день -15 декабря, это воскресенье. Когда все же должны выплатить 200 грн? В выходной выплачивают? Или что-то пошло не так? Нет ни у меня, ни у друга.
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balbesik
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:30
balbesik написав:
Вопрос.
По акции "Пригласи друга" 31 день -15 декабря, это воскресенье. Когда все же должны выплатить 200 грн? В выходной выплачивают? Или что-то пошло не так? Нет ни у меня, ни у друга.
balbesik, добрый день. Нужно смотреть. Дайте, пожалуйста ИНН друга и уточните кто кого приглашал.
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