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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:22
Вопрос.
По акции "Пригласи друга" 31 день -15 декабря, это воскресенье. Когда все же должны выплатить 200 грн? В выходной выплачивают? Или что-то пошло не так? Нет ни у меня, ни у друга.
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balbesik
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:30
balbesik написав:
Вопрос.
По акции "Пригласи друга" 31 день -15 декабря, это воскресенье. Когда все же должны выплатить 200 грн? В выходной выплачивают? Или что-то пошло не так? Нет ни у меня, ни у друга.
balbesik, добрый день. Нужно смотреть. Дайте, пожалуйста ИНН друга и уточните кто кого приглашал.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:54
Alfa_Bank
Отправила ЛС
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balbesik
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:55
Alfa_Bank
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, лимиты по манисенду сторонним сервисом с дебетной карты Альфы (Ультра) на сутки/месяц.
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Doubting Thomas
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:03
Doubting Thomas написав:Alfa_Bank
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, лимиты по манисенду сторонним сервисом с дебетной карты Альфы
(Ультра) на сутки/месяц.
0 грн. - СБ их не пропускает ... тупо лочит карты
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:07
Alfa_Bank
Что-то не уходят ЛС
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balbesik
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:12
IMPRINTER написав: Doubting Thomas написав:Alfa_Bank
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, лимиты по манисенду сторонним сервисом с дебетной карты Альфы
(Ультра) на сутки/месяц.
0 грн. - СБ их не пропускает ... тупо лочит карты
Вы не правы, коллега, 15K лично мне 03.12.19 перевести удалось, но вот потолок ли это и какой месячный лимит? Хотелось бы услышать цифры от уважаемого офпреда
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Doubting Thomas
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:13
Doubting Thomas написав:Alfa_Bank
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, лимиты по манисенду сторонним сервисом с дебетной карты Альфы
(Ультра) на сутки/месяц.
Doubting Thomas, добрый день. Тут нет наших лимитов. Будут действовать лимиты стороннего сервиса.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:15
balbesik написав:Alfa_Bank
Что-то не уходят ЛС
Есть сообщения. Смотрю. Отпишусь.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:17
Вопрос по карте Комфорт:
Вымазывается ли комиссия за платеж/перевод по реквизитам? (хочу перевести деньги на депозит Монобанка, минуя карту)
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vpchelko
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