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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7952795379547955>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:22

Вопрос.
По акции "Пригласи друга" 31 день -15 декабря, это воскресенье. Когда все же должны выплатить 200 грн? В выходной выплачивают? Или что-то пошло не так? Нет ни у меня, ни у друга.
balbesik
 
Повідомлень: 224
З нами з: 11.04.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:30

  balbesik написав:Вопрос.
По акции "Пригласи друга" 31 день -15 декабря, это воскресенье. Когда все же должны выплатить 200 грн? В выходной выплачивают? Или что-то пошло не так? Нет ни у меня, ни у друга.

balbesik, добрый день. Нужно смотреть. Дайте, пожалуйста ИНН друга и уточните кто кого приглашал.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7770
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 672 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:54

Alfa_Bank
Отправила ЛС
balbesik
 
Повідомлень: 224
З нами з: 11.04.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:55

Alfa_Bank
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, лимиты по манисенду сторонним сервисом с дебетной карты Альфы (Ультра) на сутки/месяц.
Doubting Thomas
 
Повідомлень: 206
З нами з: 27.11.12
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:03

  Doubting Thomas написав:Alfa_Bank
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, лимиты по манисенду сторонним сервисом с дебетной карты Альфы (Ультра) на сутки/месяц.


0 грн. - СБ их не пропускает ... тупо лочит карты
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IMPRINTER
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Повідомлень: 36685
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5837 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:07

Alfa_Bank
Что-то не уходят ЛС :(
balbesik
 
Повідомлень: 224
З нами з: 11.04.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:12

  IMPRINTER написав:
  Doubting Thomas написав:Alfa_Bank
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, лимиты по манисенду сторонним сервисом с дебетной карты Альфы (Ультра) на сутки/месяц.


0 грн. - СБ их не пропускает ... тупо лочит карты

Вы не правы, коллега, 15K лично мне 03.12.19 перевести удалось, но вот потолок ли это и какой месячный лимит? Хотелось бы услышать цифры от уважаемого офпреда :oops: .
Doubting Thomas
 
Повідомлень: 206
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Подякував: 15 раз.
Подякували: 77 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:13

  Doubting Thomas написав:Alfa_Bank
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, лимиты по манисенду сторонним сервисом с дебетной карты Альфы (Ультра) на сутки/месяц.

Doubting Thomas, добрый день. Тут нет наших лимитов. Будут действовать лимиты стороннего сервиса.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:15

  balbesik написав:Alfa_Bank
Что-то не уходят ЛС :(

Есть сообщения. Смотрю. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:17

Re: Альфа-Банк

Вопрос по карте Комфорт:
Вымазывается ли комиссия за платеж/перевод по реквизитам? (хочу перевести деньги на депозит Монобанка, минуя карту)
vpchelko
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