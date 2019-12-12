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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7952795379547955

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:18

  Alfa_Bank написав:
  Doubting Thomas написав:Alfa_Bank
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, лимиты по манисенду сторонним сервисом с дебетной карты Альфы (Ультра) на сутки/месяц.

Doubting Thomas, добрый день. Тут нет наших лимитов. Будут действовать лимиты стороннего сервиса.


т.е. уже 15 000 грн. по умолчанию более которых Алла не выпускала нету?
был вопрос - сколько Алла позволит выпустить при п2п переводе соторнним сервисом со своей карты.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:20

  vpchelko написав:Вопрос по карте Комфорт:
Вымазывается ли комиссия за платеж/перевод по реквизитам? (хочу перевести деньги на депозит Монобанка, минуя карту)

в моне тапаю,все без комис.Ваш случай по реквизитам,я так понял СЭП? Какая комис за СЭП у Алки?
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 13 гру, 2019 12:21, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:21

  vpchelko написав:Вопрос по карте Комфорт:
Вымазывается ли комиссия за платеж/перевод по реквизитам? (хочу перевести деньги на депозит Монобанка, минуя карту)

vpchelko, добрый день. С пакетных карт платежи через МАБ по реквизитам без комиссии.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:24

  Мизантрóп написав:
  vpchelko написав:Вопрос по карте Комфорт:
Вымазывается ли комиссия за платеж/перевод по реквизитам? (хочу перевести деньги на депозит Монобанка, минуя карту)

в моне тапаю,все без комис.Ваш случай по реквизитам,я так понял СЭП? Какая комис за СЭП у Алки?

Ну да, вроде по тарифам платежи через МАБ бесплатны, но на всяк случай переспрашиваю.
Да и представитель банка уже подтвердил.

Спасибо.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:39

  Alfa_Bank написав:
  Doubting Thomas написав:Alfa_Bank
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, лимиты по манисенду сторонним сервисом с дебетной карты Альфы (Ультра) на сутки/месяц.

Doubting Thomas, добрый день. Тут нет наших лимитов. Будут действовать лимиты стороннего сервиса.

Прошу прощения, но Ваши (Альфы) лимиты точно есть. Делал переводы по 5К+6.99грн комиссии. Дважды выпустило без проблем, а в третий раз максимально возможная сумма перевода составила 4979.03 грн.+6.99. Общая сумма переводов вместе с комиссиями ровно 15К. Позвонил в КЦ, неуверенно ответили, что суточный лимит по P2P-переводам сторонним сервисом составляет именно эти ничтожные 15К (мою ооочень удивлённую реакцию и вопрос о причинах такой дискриминации сторонних сервисов никак, естественно, не прокомментировали), а про месячный лимит ответить вообще не смогли. Зная не понаслышке уровень квалификации сотрудников КЦ Альфы :oops: , обратился с этим же вопросом к Вам. Но ответ "Тут нет наших лимитов. Будут действовать лимиты стороннего сервиса" не соответствует действительности, увы!
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:43

сторонний был один все три операции
или разные?
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:50

Doubting Thomas отправлял не далее как позавчера с пакетной Визы на Приват через sendmoney.pb.ua, 14999 и сразу же 5001, отправилось без проблем
Seva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:57

  v57 написав:сторонний был один все три операции
или разные?

Один и тот же сторонний сервис, приложение Tachcard. У них лимит на сумму одного перевода 5К. Кол-во переводов в день - без ограничений, но не более 100 за месяц. Так что, похоже, всё упирается в дискриминационные лимиты Альфы, которые вроде как не существуют де-юре, но присутствуют де-факто :mrgreen: .
С нетерпением жду комментарий офпреда.
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:00

  Seva написав:Doubting Thomas отправлял не далее как позавчера с пакетной Визы на Приват через sendmoney.pb.ua, 14999 и сразу же 5001, отправилось без проблем

Тогда вообще непонятная ситуация. Та же пакетная Виза и у меня. Получается, что лимит срабатывает/не срабатывает в зависимости от выбранного стороннего сервиса???
Doubting Thomas
 
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