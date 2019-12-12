Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:39

Alfa_Bank написав: Doubting Thomas написав: Alfa_Bank

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, лимиты по манисенду сторонним сервисом с дебетной карты Альфы (Ультра) на сутки/месяц. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, лимиты по манисенду(Ультра) на сутки/месяц.

Doubting Thomas, добрый день. Тут нет наших лимитов. Будут действовать лимиты стороннего сервиса. Doubting Thomas, добрый день. Тут нет наших лимитов. Будут действовать лимиты стороннего сервиса.

Прошу прощения, но Ваши (Альфы) лимиты точно есть. Делал переводы по 5К+6.99грн комиссии. Дважды выпустило без проблем, а в третий раз максимально возможная сумма перевода составила 4979.03 грн.+6.99. Общая сумма переводов вместе с комиссиями ровно 15К. Позвонил в КЦ, неуверенно ответили, что суточный лимит по P2P-переводам сторонним сервисом составляет именно эти ничтожные 15К (мою ооочень удивлённую реакцию и вопрос о причинах такой дискриминации сторонних сервисов никак, естественно, не прокомментировали), а про месячный лимит ответить вообще не смогли. Зная не понаслышке уровень квалификации сотрудников КЦ Альфы, обратился с этим же вопросом к Вам. Но ответ "Тут нет наших лимитов. Будут действовать лимиты стороннего сервиса" не соответствует действительности, увы!