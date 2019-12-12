т.е. уже 15 000 грн. по умолчанию более которых Алла не выпускала нету?
был вопрос - сколько Алла позволит выпустить при п2п переводе соторнним сервисом со своей карты.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:18
т.е. уже 15 000 грн. по умолчанию более которых Алла не выпускала нету?
был вопрос - сколько Алла позволит выпустить при п2п переводе соторнним сервисом со своей карты.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:20
в моне тапаю,все без комис.Ваш случай по реквизитам,я так понял СЭП? Какая комис за СЭП у Алки?
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 13 гру, 2019 12:21, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:21
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:24
Ну да, вроде по тарифам платежи через МАБ бесплатны, но на всяк случай переспрашиваю.
Да и представитель банка уже подтвердил.
Спасибо.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:39
Прошу прощения, но Ваши (Альфы) лимиты точно есть. Делал переводы по 5К+6.99грн комиссии. Дважды выпустило без проблем, а в третий раз максимально возможная сумма перевода составила 4979.03 грн.+6.99. Общая сумма переводов вместе с комиссиями ровно 15К. Позвонил в КЦ, неуверенно ответили, что суточный лимит по P2P-переводам сторонним сервисом составляет именно эти ничтожные 15К (мою ооочень удивлённую реакцию и вопрос о причинах такой дискриминации сторонних сервисов никак, естественно, не прокомментировали), а про месячный лимит ответить вообще не смогли. Зная не понаслышке уровень квалификации сотрудников КЦ Альфы , обратился с этим же вопросом к Вам. Но ответ "Тут нет наших лимитов. Будут действовать лимиты стороннего сервиса" не соответствует действительности, увы!
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:50
Doubting Thomas отправлял не далее как позавчера с пакетной Визы на Приват через sendmoney.pb.ua, 14999 и сразу же 5001, отправилось без проблем
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:57
Один и тот же сторонний сервис, приложение Tachcard. У них лимит на сумму одного перевода 5К. Кол-во переводов в день - без ограничений, но не более 100 за месяц. Так что, похоже, всё упирается в дискриминационные лимиты Альфы, которые вроде как не существуют де-юре, но присутствуют де-факто .
С нетерпением жду комментарий офпреда.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:00
Тогда вообще непонятная ситуация. Та же пакетная Виза и у меня. Получается, что лимит срабатывает/не срабатывает в зависимости от выбранного стороннего сервиса???
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