Doubting Thomas написав:Alfa_Bank Добрый день! Подскажите, пожалуйста, лимиты по манисенду сторонним сервисом с дебетной карты Альфы (Ультра) на сутки/месяц.
Doubting Thomas, добрый день. Тут нет наших лимитов. Будут действовать лимиты стороннего сервиса.
т.е. уже 15 000 грн. по умолчанию более которых Алла не выпускала нету? был вопрос - сколько Алла позволит выпустить при п2п переводе соторнним сервисом со своей карты.
Алла же не выпускает по умолчанию больше 9999 (или 10000) за раз если звонишь могут поднять до 14999 за раз а дальше самое интересное на ГЛ говорят - типа нельзя больше 14999 в сутки пару раз говорил - что это "муть" они несут - они делали лимит больше - но нужно по "полчаса" разговаривать на эту тему Жене - отказали в повышении больше 14999 в сутки - сказали что "на той стороне не примут и что это не разрешено"
Ну не знаю Никогда не звонил, никаких лимитов на p2p не поднимал.
Дело ясное, что дело тёмное!) И офпред никак не комментирует, хотя проблема с отправкой сторонними сервисами налицо и, судя по реакции коллег, далеко не единична. Плюс остаётся вообще неотвеченным вопрос о месячном лимите p2p-переводов сторонними сервисами с пакетной карты.
v57 написав:сторонний был один все три операции или разные?
Один и тот же сторонний сервис, Tachcard-овское приложение. У них лимит на сумму одного перевода 5К. Кол-во переводов в день - без ограничений, но не более 100 за месяц. Так что, похоже, всё упирается в дискриминационные лимиты Альфы, которые вроде как не существуют де-юре, но присутствуют де-факто . С нетерпением жду комментарий офпреда.
В нашем банке есть BIN-лимит на исходящие р2р: 15 000 в день на каждую карту.
v57 написав:сторонний был один все три операции или разные?
Один и тот же сторонний сервис, Tachcard-овское приложение. У них лимит на сумму одного перевода 5К. Кол-во переводов в день - без ограничений, но не более 100 за месяц. Так что, похоже, всё упирается в дискриминационные лимиты Альфы, которые вроде как не существуют де-юре, но присутствуют де-факто . С нетерпением жду комментарий офпреда.
В нашем банке есть BIN-лимит на исходящие р2р: 15 000 в день на каждую карту.
А как же быть со скрином на 3 сообщения выше? Или BIN-лимит не для всех и не всегда
vpchelko написав:Вопрос по карте Комфорт: Вымазывается ли комиссия за платеж/перевод по реквизитам? (хочу перевести деньги на депозит Монобанка, минуя карту)
vpchelko, добрый день. С пакетных карт платежи через МАБ по реквизитам без комиссии.
А які ліміти на СЕП з пакетних наразі? 50/150/300к оп/день/міс чи щось інакше?
kreuz, доброго дня. Ліміти МАБ: Договірне списання по довільним Реквізитам платежу на рахунки юридичних і фізичних осіб в інших банках України: 50/150/400 000. Платежі по IBAN в інший банк: 150/250/500 000.